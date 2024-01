Secondo rilancio per l’incidente di Lorenzo Insigne morto: lutto fake, il calciatore è vivo

Più chiara la fantomatica storia relativa all’incidente di Lorenzo Insigne morto, con tanto di lutto fake visto che il calciatore è vivo. Sta circolando da giorni sui social la bufala di Lorenzo Insigne morto dopo un incidente stradale, ora però si può capire meglio l’origine di questa fake news. Tutto nasce infatti da un video postato su TikTok in cui viene mostrata la Lamborghini di Insigne distrutta e la didascalia che parla di un altro pezzo di Napoli andato via.

Seconda tornata per l’incidente di Lorenzo Insigne morto: chiarimenti sul lutto fake, essendo il calciatore vivo

Ci sono in sostanza elementi aggiuntivi da considerare rispetto a quanto riportato di recente. Il video, con una colonna sonora neomelodica, è fatto solo di immagini, dove viene mostrato anche l’ex calciatore del Napoli in lacrime con la maglia azzurra. Morte avvenuta, secondo tale fonte, proprio a causa di un incidente stradale. Chiaramente si tratta di una fake news, come abbiamo avuto modo di parlarne già qualche giorno fa, ora però si ha modo di capire da dove sia partita.

Non è la prima volta che spuntano su TikTok video in cui si parla della morte di personaggi famosi, tutte tra l’altro avvenute per incidente stradale. Questa volta è toccato anche a Lorenzo Insigne entrare a far parte del calderone delle bufale riguardanti la morte. L’ex calciatore del Napoli non è assolutamente scomparso, ha trascorso le sue vacanze natalizie insieme alla sua famiglia e sogna di poter ritornare presto a giocare in Italia.

Da quasi due anni milita a Toronto, esperienza che sembra però ormai pesargli un bel po’. Vedremo se nelle prossime sessioni di calciomercato Lorenzo Insigne riuscirà a tornare in Italia, intanto è diventata virale la bufala sulla sua morte, nata da un video fake postato su TikTok. Chiunque può subito capire quando si parla di fake news, principalmente perché la notizia non viene riportata da nessun tipo di notiziario online o televisivo.

Lorenzo Insigne sta benissimo e spera di poter ritornare il prima possibile in Italia. Il calciatore ex Napoli ha davanti a sé ancora una lunga vita da godersi. Attenzione quindi a ciò che si vede su TikTok, spesso le fake news partono proprio da tale social. Un po’ più chiara, insomma, la leggenda sul finto incidente di Lorenzo Insigne morto. Tutto ruota attorno ad un lutto fake, visto che il calciatore è vivo e vegeto.

