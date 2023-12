Oggi parlano di Lorenzo Insigne morto per incidente, ma il lutto è decontestualizzato

Stanno girando numerosi post su alcuni social, oggi, tramite i quali si parla di Lorenzo Insigne morto in seguito ad un incidente. Come spesso avviene in circostanze simili, si punta tutto sul concetto di lutto, creando titoli a post o ad articoli ingannevoli e che in casi come questo sconfinano nel campo delle bufale. Insomma, ci sono analogie e differenze rispetto alla vicenda che abbiamo trattato alcuni giorni fa con un altro articolo, quando ci siamo soffermati sulle indiscrezioni che davano per spacciato Michael Schumacher.

Circolano voci su Lorenzo Insigne morto per incidente, ma il lutto riguarda altre persone

Provando ad analizzare la questione più in profondità, diventa facile capire come nasca la fake news di fine anno. Già, perché se oggi parlano di Lorenzo Insigne morto per incidente, l’origine della storia nasce in buona sostanza da un lutto è decontestualizzato. Viene citato solo negli articoli in questione, infatti, che la perdita riguardi la scomparsa prematura di un calciatore, vale a dire Anton Walkes, al quale l’ex giocatore del Napoli ha dedicato alcuni mesi fa una storia sui suoi canali ufficiali.

Insomma, un fatto di cronaca grave che ha toccato profondamento l’azzurro campione d’Europa nel 2021 con la nazionale di Roberto Mancini, ma da qui a far passare che se ne sia andato lui ce ne passa. Ci sono volte in cui i soliti post acchiappaclick, creati per indurvi a cliccare su determinati articoli, diventano così estremi da farci parlare di bufala, come avrete notato nella giornata di oggi.

Per tutte queste ragioni, non c’è alcun motivo affinché si possa parlare di Lorenzo Insigne morto in seguito ad un tragico incidente. Impariamo a selezionare le nostre fonti, senza fermarci a parole chiave come “lutto”, visto che alcune pagine sui social attendono solo che il lettore finale decida di accedere a determinati siti web.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.