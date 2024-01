Secondo rilancio per Gigi pescheria morto: dall’incidente al cancro per Giggiolone ‘buongiorno’

Ci è stato segnalato proprio in queste ore il secondo rilancio per la bufala su Gigi pescheria morto. Sostanzialmente, stiamo passando dal presunto incidente che gli sarebbe costata la vita, alla sua scomparsa dovuta al cancro. Insomma, qualcuno continua a cercare visibilità su TikTok lanciando post acchiappaclick, che con questi presupposti sfociano per forza di cose nel campo delle fake news. Ecco perché, dal nostro punto di vista, è necessario insistere con alcuni concetti che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana.

Altra ondata di post su Gigi pescheria morto: si passa dall’incidente al cancro per Giggiolone ‘buongiorno’

Dunque, nel giro di pochi giorni abbiamo fatto i conti addirittura con due versioni della medesima fake news, a testiomianza del fatto che spesso e volentieri questi contenuti prendono di mira soprattutto coloro che negli anni sono stati in grado di ritagliarsi un certo spazio su TikTok. Sempre più influencer, infatti, si ritrovano costretti a smentire voci che finiscono con il preoccupare soprattutto parenti ed amici che non riescono ad avere contatti frequenti e diretti con l’influencer di turno.

In questo caso parliamo di colui che è diventato famoso con il celebre “Buongiorno pescheria“. C’è chi lo chiama Giggiolone, o più semplicemente Gigi Pescheria. A prescindere da questo, oggi 16 gennaio noi possiamo soltanto smentire tutti i rumors del caso che sembrano anticipare una prematura scomparsa per il giovane napoletano, di recente impegnato nell’apertura di un ristorante. Staremo a vedere in quale verso andranno i prossimi contenuti a tema all’interno della piattaforma.

Per farvela breve stiamo vivendo la seconda ondata di post relativi a Gigi pescheria morto, passando dal fantomatico incidente di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, al cancro. Solo fake news relative a Giggiolone ‘buongiorno’, sperando che questo approccio possa essere accantonato una volta per tutte dagli utenti sul web.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.