Seconda ondata di voci su Shannen Doherty morta oggi: l’attrice di Beverly Hills è viva

Siamo al cospetto di un altro caso in cui il confine tra fake news e post acchiappaclick è molto labile, ma in merito alle voci su Shannen Doherty morta oggi tutta la vicenda può essere letta con grande facilità dal pubblico. Al netto della naturale preoccupazione di coloro che hanno imparato ad amare Brenda di Beverly Hills, tutti i rumors riguardanti l’attrice possono essere smentiti. La situazione resta preoccupante, come abbiamo sottolineato in settimana con un altro articolo, ma tutto sommato sotto controllo.

Tornano le voci su Shannen Doherty morta oggi: l’attrice di Beverly Hills è viva dopo i post acchiappaclick

Provando a scendere in dettagli, la vicenda trae origine da una recente intervista rilasciata dall’attrice, la quale ha confermato che il tumore è tornato è che la fiducia dei mesi scorsi stia in buona sostanza scemando. Una questione molto delicata, dunque, al punto che lei stessa ha dichiarato di essere pronta ad organizzare il proprio funerale. Oltre ad aver deciso dove dovrà tenersi, avrebbe già ideato una lista di partecipanti graditi, nel tentantivo di sfoltire le presenze che non avrebbe apprezzato.

Dettagli, questi, che dipingono bene la situazione generale che si è venuta a creare intorno a lei. Seppur preoccupanti questi discorsi fatti dalla diretta interessata, è importante smentire i rumors che parlano di Shannen Doherty morta, in quanto l’attrice che tutti associano a Brenda di Beverly Hills è viva e vegeta. Solo nelle prossime settimane arriveranno degli aggiornamenti sulle sue condizioni, visto che ha deciso di rendere pubblici alcuni dettagli del suo quadro clinico negli ultimi tempi.

Purtroppo, questo “trend” ha indotto alcuni addetta ai lavori a creare voci su Shannen Doherty morta oggi, con tanto di foto che immortalano l’attrice di Beverly Hills con il testo “addio“. No, Brenda di Beverly Hills al momento sta bene ed è viva.

