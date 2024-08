Seconda ondata di uscite su Mohamed Salah morto dopo un incidente: chiarito il giallo

Abbiamo un aggiornamento relativo al malinteso del momento, relativo a Mohamed Salah morto per incidente. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma, da anni stella del Liverpool in Premier League, da circa una settimana si ritrova al centro di voci preoccupanti alimentate da coloro che evidentemente hanno poca voglia e tempo di approfondire la quesitone. Già, perché con una lettura più attenta degli approfondimenti disponibili sul web si potrebbe facilmente capire come nascia il fraintendimento di inizio agosto.

Oggi nuovi post su Mohamed Salah morto dopo un incidente: chiarito il fraintendimento del momento

Nonostante anche il nostro team abbia provato a gettare acqua sul fuoco la scorsa settimana con un primo articolo in merito, oggi bisogna prendere atto che siano ancora calde le voci relative a Mohamed Salah morto. Il presupposto dal quale partire il 6 agosto, tuttavia, è che il noto calciatore egiziano sia vivo e vegeto. Al di là di qualche problemino fisico che ne ha condizionato la scorsa stagione, senza dimenticare le recenti uscite con la maglia della sua nazionale, fondamentalmente il ragazzo gode di ottima salute.

Come riportato in questi giorni da alcune fonti straniere, possiamo dire che sia stato svelato l’arcano. A perdere la vita, poco più di un anno fa, è stato Salah Eldin Adam. Il giovane, infatti, è stato aggredito in un giardino in Kings Road, nei pressi di Old Trafford il 31 maggio 2023. La notizia del momento riguarda la condanna dei colpevoli dell’aggressione, con un chiaro riferimento a Demari Rose, 20 anni, e Xaviour Wynter, 21 anni.

La parziale omonimia con l’attaccante del Liverpool, evidentemente, ha creato molta confusione negli ultimi tempi. Come sempre, il nostro compito si limita a smentire tutte le voci riguardanti Mohamed Salah morto per incidente, invitando tutti ad essere più scrupolosi nella lettura degli articoli, affinché si possa iniziare a porre un limite a questi malintesi sui social.

