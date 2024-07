Enorme fraintendimento su Mohamed Salah morto per incidente oggi

Sta prendendo piede a fine luglio un grosso malinteso a proposito di Mohamed Salah morto in seguito ad un incidente. A conti fatti, si tratta dell’ennesimo post social creato con il chiaro intento di catturare click in modo poco corretto, in quanto gli accertamenti del caso hanno fatto emergere che, in realtà, a perdere la vita, sia stato un altro giocatore egiziano. Insomma, si sfrutta una notizia di cronaca per portare a casa click in modo non giusto, come sempre più spesso avviene sui social.

Un grosso fraintendimento su Mohamed Salah morto per incidente oggi: come nasce il malinteso

Provando a scendere in dettagli, possiamo dire senza troppi giri di parole che l’attaccante del Liverpool sia vivo e vegeto, come del resto è testimoniato dal fatto che le principali testate sportive non abbiano minimamente toccato l’argomento oggi 31 luglio. Del resto, negli anni abbiamo già avuto modo di constatare quanto sia facile creare una certa disinformazione sui social quando si parla di calcio. Certo, sulla salute delle persone occorrerebbe più tatto per evitare che si alimentino malintesi del genere.

Dunque, a tutti gli appassionati di calcio va spiegato oggi che Mohamed Salah non è morto. L’ex Fiorentina e Roma si appresta a vivere l’ennesima stagione da protagonista con la maglia del Liverpool, dopo aver fatto la differenza per anni in Inghilterra. Purtroppo il trend che vede personaggi famosi al centro di malintesi del genere è sempre più forte, con l’auspicio che sui social si cominci una volta per tutte a fare più attenzione sotto questo punto di vista.

Staremo a vedere come evolverà questo fraintendimento, sperando di contribuire a gettare acqua sul fuoco con il contributo che vi stiamo offrendo. Per ora, non possiamo fare altro che evidenziare la buona notizia su Mohamed Salah vivo e veget oggi. Nessuna malattia, ma soprattutto l’attaccante egiziano non è morto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.