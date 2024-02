Ci tocca riscontrare un post X spammato e copincollato su tutti i profili, e copiincollato su X stesso, con una domanda provocatoria, ovvero “Se in Africa ci sono gli insetti perché c’è la fame?”.

Sinceramente? Non avremmo dovuto neppure rispondere, e se avessimo dubitato anche solo un secondo della buona fede di chi ha segnalato tale post, considerare la stessa segnalazione una provocazione e cestinarla.

Siccome ci rendiamo conto che qualcuno tenda a cadere, ci tocca spiegare l’ovvio. In Africa c’è la fame per lo stesso motivo per cui nella savana ci sono acqua ed animali ma la gente muore di fame e di sete, ci sono le miniere di diamanti e metalli pregiati ma c’è la povertà e perché vi abbiamo detto un’infinità di volte che gli insetti considerati commestibili non sono “tutti”.

“Se in Africa ci sono gli insetti perché c’è la fame?” – Sterili provocazioni no-insetti

Ci sono diverse cause alla base della fame in Africa, tra cui la povertà, le crisi climatiche, la mancanza di infrastrutture, la conflittualità e la cattiva governance. La combinazione di queste cause ha portato ad una situazione di estrema vulnerabilità per molte persone in Africa, riporta il portale di Alice for Children, nonché la pagina relativa del più basilare sussidiario.

Continuando, “in una vasta regione in cui agricoltura e allevamento sono le maggiori attività e fonti di introito per la vita delle popolazioni, la morte, già avvenuta, di un milione e mezzo di capi di bestiame e una riduzione vertiginosa nei raccolti di cereali, rischia di provocare una tragedia apocalittica. Purtroppo c’è anche chi in preda alla disperazione beve la stessa acqua del bestiame, mangia carne putrida e lotta contro animali selvatici per procurarsi cibo.”

Tornando alla capziosa domanda spammata ovunque, si potrebbe obiettare che laddove ci sono molti capi di bestiame dovrebbe non esistere la fame. Eppure esistono la sete, le carestie, la siccità (esacerbate dal cambiamento climatico e dalle guerre in corso, peraltro), e se per ipotesi il numero di novel food si estendesse a “qualsiasi cosa esiste” come inferisce il meme, alla fine avremmo comunque una popolazione che non ha acqua, medicine e già mangia cibo insalubre cercando di strapparlo agli animali selvatici.

Se non avessimo ritenuto i segnalatori in buona fede, avremmo ritenuto l’intera segnalazione offensiva.

