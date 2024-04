Se abbiamo creduto al meteorite di Nizza oggi, allora abbiamo un problema

Ci sono bufale talmente bufale che non hanno bisogno nemmeno di analisi delle fonti per essere smascherate, come abbiamo constatato oggi a proposito del meteorite di Nizza. Già, perché puntuale è arrivato il pesce d’aprile (non a caso lanciato nella giornata di ieri, nonostante alcuni siti abbiano ripreso la cosa solo oggi qui in Italia) in grado di fare delle vittime. Del resto, basterebbe analizzare bene alcuni scatti presenti sul web per rendersi conto che siamo al cospetto di una vicenda surreale.

Smettiamola di credere al meteorite di Nizza oggi: il pesce d’aprile ha colpito anche stavolta

Nonostante in passato sia capitato di imbattersi in tematiche simili associabili ad una notizia vera, secondo quanto riportato a suo tempo, la storia del meteorite di Nizza va ben oltre. In primo luogo, sarebbe bastato esaminare bene lo scatto che vi riportiamo anche ad inizio articolo, con un uomo in giacca e cravatta presente all’interno dell’area transennata senza alcun tipo di dispositivo di protezione individuale. O il fatto che i turisti curiosi abbiano la possibilità di avvicinarsi fino a circa tre metri dal fantomatico corpo celeste.

Del resto, anche fonti locali hanno trattato la storia in modo quasi sarcastico. Ad esempio, Nice Matin evidenzia come “questo lunedì, poco dopo le 8, un meteorite si è schiantato a Nizza, sul molo Rauba-Capeù. Con un certo gusto, ha scelto addirittura di atterrare davanti alla scultura #ILoveNice“. Come se non bastasse, il giornale pone l’enfasi sul fatto che gli spettatori stupiti avrebbero filmato la scena mentre i detriti spaziali entravano nel cielo di Nizza.

Ora, immaginate per un attimo il clamore che avrebbe suscitato su scala mondiale una notizia del genere, qualora la storia del meteorite di Nizza fosse stata vera. Basta questo, insieme ad altri dettagli che abbiamo portato alla vostra attenzione, per sottolineare che ci troviamo dinnanzi ad uno scherzo.

