Scovato un virus Android tramite 6 app: si contano già 230.000 installazioni

Occorre fare i conti con un altro recente virus Android, che a quanto pare si può scaricare tramite sei applicazioni che, nel complesso, hanno fatto contare nei mesi ben 230.000 installazioni. Come tutti sanno, i device Android sono vulnerabili a vari tipi di malware che possono mettere in discussione la loro sicurezza e privacy. Tra questi abbiamo anche Xamalicious, che è stata definita dagli addetti ai lavori come una sofisticata backdoor che si infiltra nei dispositivi attraverso app apparentemente innocue.

Cosa sappiamo sul virus Android Xamalicious, scaricato attraverso 6 app: registrate già 230.000 installazioni

Dopo il monito lanciato alcune settimane fa, in merito ai possibili virus che potevamo scaricare nel tentativo di installare speciali pacchetti di auguri per la Befana, oggi tocca andare più in profondità su alcuni temi molto particolari. Sostanzialmente, Xamalicious sfrutta i servizi di accessibilità di Android per ottenere il pieno controllo del dispositivo. Il malware in questione è stato individuato da McAfee’s Mobile Research Team.

Gli sviluppatori delle app incriminate che veicolano il virus Android ovviamente non hanno responsabilità dirette sull’accaduto, ma ciò non toglie che sia doveroso menzionarle per mettere tutti in guardia. Stiamo parlando di Essential Horoscope for Android che conta 100.000 installazioni, oltre a 3D Skin Editor for PE Minecraft ugualmente con 100.000 installazioni e Logo Maker Pro, fermo a 10.000 download. Lo stesso numero di installazioni per Count Easy Calorie Calculator e Dots: One Line Connector. A chiudere, abbiamo Sound Volume Extender con 5.000 installazioni.

Questo virus Android porta a scaricare un payload in un secondo momento. Quest’ultimo, una volta attivato, purtroppo assume il pieno controllo del dispositivo infetto, dando vita ad attività dannose come click sugli annunci, installazione di app e altre azioni di natura finanziaria senza il consenso dell’utente. Dunque, stiamo alla larga da questo virus Android e dalle 6 app che potrebbero fare la differenza in negativo in questa fase.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.