Scopriamo il significato di crooner oggi dopo l’ultimo saluto a Tony Bennett

La notizia della scomparsa di Tony Bennett ha reso tutti più tristi, ma ha avuto quantomeno il “merito” di farci scoprire il significato di crooner oggi. Già, perché oggi tante testate stanno commentando l’annuncio sottolineando come ci abbia lasciato l’ultimo crooner. Un termine utilizzato pochissimo in questi anni, che non a caso ha indotto tante persone ad approfondire l’argomento. Insomma, dopo aver scoperto nuovi termini di recente grazie a Chiara Ferragni, come abbiamo osservato tramite un altro articolo, analizziamo anche queste novità.

Siamo risaliti al significato di crooner oggi dopo aver dato l’ultimo saluto a Tony Bennett

Con la moglie di Fedez ci siamo accontentati di “bachelorette“, forse utilizzato per evitare un più populista “addio al nubilato“. Ricapitolando, siamo finalmente formati sul significato di crooner oggi dopo la morte di Tony Bennett. Il noto musicista se ne è andato all’età di 96 anni, lasciando dietro di sé una pesante eredità. Proviamo pertanto ad esaminare al meglio la questione, grazie anche al solito contributo che in circostanze simili ci arriva da WikiPedia. Magari i fatti di oggi aiuteranno tanti giovani ad avvicinarsi a questo mondo.

Per quanto concerne il significato di crooner, ci si riferisce in questo particolare contesto al cosiddetto cantante confidenziale. Si tratta di un artista che fa la differenza per uno stile di canto assolutamente unico, caratterizzato a sua volta da un tono caldo ed emotivo. Dunque, il crooner ha la capicità più che singolare di comunicare con il tono della voce. Ecco perché un crooner ha solitamente una voce profonda e per metterla in risultato si concentra in modo quasi esclusivo su brani lenti.

Dunque, ora sappiamo qualcosa di più sul significato di crooner. Inutile dire che la morte di Tony Bennett, annunciata in via ufficiale oggi 21 luglio, lasci un’eredità molto pesante per tutto il mondo della musica.

