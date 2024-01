Scopriamo chi sta chiamando dal numero 3464119640 oggi in Italia

In tanti sono interessati a scoprire chi è cha sta chiamando dal numero 3464119640 oggi in Italia, considerando il fatto che soprattutto nel corso delle ultime 24 ore sono aumentate in modo significativo le segnalazioni di utenti che, a conti fatti, hanno visto squillare il proprio telefono per un contatto diretto dal mittente in questione. Insomma, a prescindere dal fatto che si sia deciso di rispondere o meno, qualcuno teme che possa esserci una truffa in questo particolare contesto.

Cosa sappiamo su chi ci sta chiamando dal numero 3464119640 oggi 30 gennaio in Italia

Situazione tutto sommato simile rispetto a quella che abbiamo preso in esame la scorsa settimana con un altro numero, anche se in quel frangente ci siamo soffermato su un’azienda a quanto pare focalizzata nel campo della formazione professionale. Fatta questa premessa, in buona sostanza chi ci sta chiamando dal numero 3464119640 oggi in Italia? Una risposta certa a domande del genere non può mai esserci, se non altro perché non abbiamo modo di verificare l’autenticità delle informazioni fornite dal mittente.

Siccome la chiamata è arrivata anche a noi, comunque, possiamo far presente che dall’altra parte un operatore ha affermato di aver parlato a nome di un noto gestore che si occupa di energia. Conoscendo i nostri dati, a partire dal nome e dal contratto che abbiamo sottoscritto di recente con un suo competitors, è stata avanza una proposta commerciale per tornare al marchio con cui ci eravamo legati in precedenza. Ovviamente abbiamo temporeggiato, non avendo la certezza assoluta che fosse tutto trasparente.

Al momento, il servizio clienti ufficiale del gestore in questione non ci ha dato ancora risposte in merito. In ogni caso, consigliamo a tutti coloro che potrebbero ricevere chiamate dall’utenza in questione di prendere tempo, anche al cospetto di una promozione allettante. Prima occorre capire chi sta chiamando dal numero 3464119640 oggi in Italia, a prescindere dalle testimonianze su Tellows.

