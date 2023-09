Scandalo per Paolo Bonolis arrestato mentre era da Fazio: variante extra della solita bufala

Sta tornando di prepotenza la voce su Paolo Bonolis arrestato, in merito ad uno scandalo che sarebbe scoppiato in diretta TV, mentre il popolare conduttore era ospite di Fabio Fazio nel corso della trasmissione “Che tempo che fa“. Fake news indiscutibile, con la grafica di una nota testata modificata ad arte da alcune persone per trarre in inganno le potenziali vittime della truffa.

Come smascherare la bufala sullo scandalo relativo a Paolo Bonolis arrestato mentre si trovava da Fazio oggi

Dunque, siamo al cospetto di una fake news che, almeno in parte, richiama quella che abbiamo trattato nelle scorse settimane. Sempre il conduttore al centro della notizia falsa, sempre un tentativo di incentivare investimenti finanziari, ma utilizzando argomenti leggermente diversi. Soprattutto dal punto di vista situazionale, visto che si parla di uno scandalo su Paolo Bonolis arrestato mentre era ospite in tv a “Che tempo che fa”. Un po’ come avvenuto di recente con Alessia Marcuzzi, ovviamente ignara delle indiscrezioni in rete sul suo conto.

Come si articola la bufala su Paolo Bonolis arrestato? Nel post Facebook, ovviamente del tutto privo di fonti, si parla in primis della Banca Nazionale Italiana, la quale avrebbe deciso di citare in giudizio Paolo Bonolis a causa dei suoi presunti consigli su come ogni italiano abbia ad oggi la possibilità di fare soldi. A tal proposito, viene menzionata una sua apparizione in TV, dalla quale sarebbe poi scaturito da un ordine di arresto.

Lo scandalo, secondo queste pagine social fantasiose, sarebbe scoppiato durante la diretta di “Che tempo che fa”, quando Paolo Bonolis avrebbe mostrato accidentalmente un link sul suo telefono cellulare. Il tutto, cogliendo di sorpresa lo stesso Fabio Fazio. Il post si chiude affermando che la Banca Nazionale d’Italia abbia chiamato lo studio televisivo chiedendo di interrompere la diretta. Con Paolo Bonolis arrestato in seguito allo scandalo. Tutto molto divertente, oltre che inventato.

