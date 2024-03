Sbagliano anche il nome con “Gabry di Vasco” dopo gli errori sulla malattia di Gabriella Sturani

Registriamo in queste ore molteplici errori a proposito di Gabry di Vasco Rossi, in concomitanza con l’ultimo saluto a Gabriella Sturani. Personaggio importantissimo nella vita e nella carriera artistica della nota rockstar, in questi giorni abbiamo preso atto, purtroppo della sua morte. Come spesso avviene in casi simili, in tanti hanno avanzato teorie infondate, alimentando inutili voci sui social, come abbiamo avuto modo di constatare a proposito della mai confermata malattia di Gabriella Sturani.

Gaffe della stampa sul nome di “Gabry di Vasco” dopo le mancate fonti sulla malattia di Gabriella Sturani

Sostanzialmente, da un lato dobbiamo confermare quanto riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, ribandendo che la famiglia della donna non abbia mai citato la presunta malattia di Gabriella Sturani. E questo vale sia per Vasco Rossi, sia per il figlio che i due hanno avuto da giovanissimi. Insomma, per rispetto nei confronti di una famiglia che sta affrontando un grave lutto, sarebbe il caso di darci un taglio coi rumors infondati. A maggior ragione, se pensiamo che alcuni utenti stiano tirando in ballo il vaccino Covid a caso.

Non esiste alcuna Gabry di Vasco, visto che la canzone originale di Vasco Rossi dedicata proprio all’ex fidanzata dalla quale ha avuto un figlio si chiama in realtà “Gabri“. Si può consatare tutto con facilità sul web. Superficialmente, diverse testate, anche di un certo peso, da giorni continuano ad utilizzare una “y” in realtà mai concepita dal cantante. Insomma, come se non bastassero i i rumors che al momento non hanno riscontro a proposito della malattia di Gabriella Sturani, bisogna fare molta attenzione anche ad altri dettagli evidentemente tralasciati dagli addetti ai lavori.

Occhio a quello che si scrive, mettendo da parte una volta per tutte Gabry di Vasco Rossi, in riferimento agli errori che abbiamo avuto modo di registrare proprio in questi giorni su tanti giornali di un certo spessore qui in Italia.

