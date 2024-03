Poco corrette teorie sulla malattia di Gabriella Sturani, la Gabri di Vasco Rossi morta ieri

Stiamo assistendo in queste ore alla diffusione di voci, decisamente poco corrette, per quanto riguarda la presunta malattia di Gabriella Sturani. Stiamo parlando dell’ex fidanzata di Vasco Rossi, che ha ispirato la famosissima canzone “Gabri”. Fondamentalmente, la storia è nota a tutti i suoi fan, visto che diversi anni fa la rockstar ha riconosciuto in via definitiva Lorenzo, il figlio avuto attraverso una storia negli anni ’80, quando Gabriella era ancora minorenne.

Chiarimenti vari sulla presunta malattia di Gabriella Sturani: la Gabri di Vasco Rossi è morta da poche ore

La notizia di questi giorni, purtroppo, riguarda la scomparsa della diretta interessata. Insomma, a differenza di quanto vi abbiamo riportato in passato con altri articoli, oggi non dobbiamo smentire alcuna indiscrezione sulla morte di Vasco Rossi. Ciò non toglie che stiano prendendo piede voci di corridoio relative alla fantomatica malattia di Gabriella Sturani, visto che i soliti noti stanno avanzando su Facebook e Twitter la propria versione dei fatti su cosa ci sia dietro la sua scomparsa.

Come riporta correttamente una fonte del calibro di Radio Deejay, allo stato attuale non ci sono i presupposti per parlare di una specifica malattia di Gabriella Sturani. Lei non aveva mai rilasciato dichiarazioni in merito e, almeno per ora, lo stesso Vasco Rossi e suo figlio Lorenzo non hanno specificato quale sia stato il male che l’ha portata via. Dal post del giovane, comunque, si capisce che i problemi di salute della donna siano emersi appena un decina di giorni fa.

Insomma, se qualche vostro contatto dovesse condividere post sui social parlando della fantomatica malattia di Gabriella Sturani, associandola magari al vaccino Covid (sì, in tanti hanno immediatamente puntato il dito sul solito argomento in queste ore), avete argomenti a sufficienza per affermare che allo stato attuale non ci siano elementi dietro questa tesi sulla mrote di Gabri.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.