Sanzioni senza compilare il questionario IT Alert o con telefono spento: pioggia di bufale

Stanno prendendo piede voci fuori controllo a proposito del questionario IT Alert e delle possibili sanzioni che, ad oggi, rischiano di arrivare a coloro che proveranno ad opporsi ai test. Scatenando nuovamente tesi complottiste che non si percepivano in modo così evidenti dai tempi del Covid, oggi tocca aggiungere qualcosa alle dritte di alcuni giorni fa. Basti pensare che sul nostro sito abbiamo già evidenziato quanto sia inutile disattivare impostazioni al fine di non ricevere il messaggio test.

Ora parlano addirittura di sanzioni senza compilare il questionario IT Alert o con telefono spento: quante bufale oggi

Inutile dire che tutte queste indiscrezioni relative a multe per coloro che eviteranno di compilare il questionario IT Alert siano infondate. Le domande poste all’interno di IT Alert, infatti, sono assolutamente facoltative ed hanno una valenza per coloro che ritengono di non aver ricevuto il suddetto messaggio per errore. Insomma, nessun obbligo, ma soprattutto nessuna multa per chi deciderà di non fornire il proprio contributo per migliorare questo nuovo servizio di sicurezza messo a disposizione degli italiani.

Ricordiamo che i prossimi appuntamenti con IT Alert sono fissati il prossimo 19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise, per poi arrivare al 21 settembre in regioni come Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto. Entro fine mese, precisamente il prossimo 26 settembre, il discorso verrà esteso ad Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento, senza dimenticare le prove del 27 settembre in Liguria. A chiudere ogni discorso, il 13 ottobre, la Provincia Autonoma di Bolzano.

Dunque, diamoci un taglio una volta per tutte con tutte queste leggende metropolitane a proposito del questionario IT Alert e delle presunte sanzioni che potrebbero arrivare a coloro che decideranno di non rispondere alle domande. Staremo a vedere quale sarà la prossima fake news che arriverà dai complottisti su questa tematica, considerando il fatto che ultimamente sembrano scatenati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.