Boicottare e disattivare IT Alert resta un’idea senza senso, anche coi test di settembre

Nonostante tutte le rassicurazioni del caso, abbiamo ancora chi vuole boicottare e disattivare IT Alert. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, gestito dal Dipartimento della Protezione civile. A conti fatti, parliamo di uno strumento che sarebbe stato attivato in via sperimentale nel 2023 e, una volta a regime, sarà utilizzato per informare i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

Perché boicottare e disattivare IT Alert è un’idea senza senso, anche coi test di settembre

In tanti, tra i complottisti, in queste ore si chiedono sui social come obicottare e disattivare IT Alert, ma questa resta un’idea senza senso, anche coi test di settembre, in quanto l’iniziativa è stata concepita per il solo interesse del popolo. Una situazione che ricorda moltissimo quella che abbiamo trattato alcuni mesi fa con altro articolo.

Come funziona IT-Alert

IT-Alert utilizza la tecnologia Cell Broadcast per inviare messaggi di allarme ai telefoni cellulari. Questa tecnologia consente di inviare messaggi a tutti i dispositivi mobili presenti in un’area geografica specifica, anche se non sono connessi a Internet o non hanno un piano dati attivo.

I messaggi di allarme di IT-Alert sono di colore rosso e hanno un suono di notifica caratteristico. Il messaggio contiene informazioni sull’emergenza in corso, come il tipo di evento, la zona interessata e le misure di sicurezza da adottare. Per quali emergenze IT-Alert verrà utilizzato? IT-Alert verrà utilizzato per informare i cittadini in caso di emergenze di natura diversa, tra cui inondazioni, terremoti, allerte meteo, incidenti industriali ed attentanti terroristici.

Test di IT-Alert

Il sistema IT-Alert è ancora in fase di sperimentazione e, per questo motivo, vengono periodicamente effettuati dei test. I test vengono effettuati in modo casuale su una determinata area geografica e non prevedono la presenza di un’emergenza reale. Insomma, basta con le domande su come disattivare IT Alert.

