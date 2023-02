Sanremo, il Codacons denuncia Blanco “per danneggiamento”

Dopo le polemiche, il Codacons denuncia Blanco “per danneggiamento”. L’associazione ha comunicato sul sito ufficiale la decisione di depositare una denuncia alla Procura di Imperia e alla Corte dei Conti.

La scelta, come si può immaginare, è legata a quanto successo durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 andata in onda martedì 7 febbraio. Alcuni slot dopo l’esibizione insieme a Mahmood sulle note di Brividi, Blanco è stato chiamato a cantare il suo nuovo singolo L’Isola Delle Rose. Improvvisamente al teatro dell’Ariston è cresciuta la tensione.

Il Codacons denuncia Blanco

Come riportato anche dalle agenzie di stampa, il Codacons avrebbe denunciato Blanco. L’associazione lo ha annunciato in una nota pubblicata sul sito ufficiale di cui riportiamo un estratto.

Blanco sarà chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai e a rispondere del reato di danneggiamento. Lo afferma il Codacons, che dopo i gravi fatti di ieri all’Ariston deposita oggi un formale esposto alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Corte dei Conti.

Quindi:

L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Secondo il Codacons Blanco avrebbe “prodotto un evidente danno economico ai cittadini” e parla di una scenografia “pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone”.

Cos’è successo

Quanto accaduto nella prima serata del Festival ha scatenato un polverone. Mentre si esibiva sulle note de L’Isola Delle Rose, Blanco ha segnalato di non sentire la sua voce in cuffia e ha cominciato a prendere a calci le rose presenti sul palco.

Poco dopo il cantante ha letteralmente devastato tutti i fiori presenti, un gesto che – secondo Amadeus – era concordato solo in parte per replicare il finale del video ufficiale del brano. In questo articolo abbiamo ricostruito la vicenda.

Blanco si è scusato con il pubblico e gli organizzatori.

