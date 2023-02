La distruzione di Blanco a Sanremo: la spiegazione di Amadeus e le scuse sui social

Il momento-distruzione di Blanco a Sanremo fa discutere ancora, con un pubblico nettamente diviso tra chi ha accettato la giustificazione dell’artista – “Non sentivo la voce” – e chi ha condannato il gesto come una mancanza di rispetto e verso il Festival e verso i fiori, simbolo della città ligure che ogni anno ospita la kermesse.

Su Internet sono comparsi tantissimi titoli, ma una maggiore attenzione alla vicenda ci fa capire che tra l’atteggiamento sul palco e la canzone interpretata da Blanco, L’Isola Delle Rose.

La distruzione di Blanco a Sanremo

Il video è messo a disposizione sul canale ufficiale YouTube della Rai. Il cantante, mentre si esibisce sulle note de L’Isola Delle Rose, inizia a colpire con calci le rose che sono disposte intorno a lui. Nel frattempo si rivolge alla regia indicando il suo orecchio: “Non sento la voce”, dice Blanco indicando il monitor auricolare.

Blanco ripete la frase più volte, e nel frattempo continua a colpire le rose fino ad afferrarle e spargere i fiori sul palco, creando disordine. Poco dopo, riferisce Repubblica, si è riunito con i suoi collaboratori. Nel frattempo dal pubblico dell’Ariston hanno continuato a fischiare.

Perché tanta furia in mondovisione? Gli utenti più attenti hanno subito scovato l’analogia, ma la risposta definitiva è arrivata questa mattina, alle 12, durante la conferenza stampa.

La spiegazione e le scuse di Blanco

Un giornalista ha interrogato il tavolo dello staff di Sanremo e ha chiesto (qui la clip):

Quindi, quella è una gag andata male e preordinata prima, e poi ovviamente lui ha ecceduto? Perché un Gianni Morandi già pronto con la scopa, poi tu entri e sembri un pochettino recitare quella parte del ‘cosa hai fatto’? Mi è sembrata appunto una gag che tu ti aspettavi molto meno e dove lui ha proprio fatto l’eccesso. Ho pensato, probabilmente voleva riportare il video, dove spacca le rose, e lo voleva rifare lì. C’erano troppi fiori sul palco. Quindi la domanda è questa: è una gag andata male?

La risposta di Amadeus:

Assolutamente no. Durante le prove la quantità di rose era notevole, è stato provato due o tre volte proprio perché era difficile posizionare le rose. Era previsto che lui dovesse anche dare un calcio alle rose, mi era stato detto che poteva anche coricarsi, rotolarsi o andare sulla batteria. Insomma, che avrebbe fatto qualcosa di particolare, di questo ero assolutamente a conoscenza. Tieni presente che stando dietro le quinte non ho percepito il suo problema tecnico. Ho visto che c’era un’esagerazione rispetto alle prove, ho quindi percepito che quello non era più un finale previsto ma c’era qualcosa che non andava. Io chiaramente non potevo saperlo. Blanco mi ha chiamato, chiede scusa al Festival. Io lo conosco, è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato e questo lo sa lui per primo. […] non lo voglio scusare, lui non ha chiesto di essere capito. Ha chiesto di essere perdonato.

Il video de L’Isola Delle Rose

Nel video de L’Isola Delle Rose, come il giornalista suggerisce e come i più attenti sanno, Blanco sul finale arriva provato in una stanza dove si trova un letto di fiori. Blanco ci si distende, poi le distrugge e scappa via.

Nel video ufficiale del nuovo singolo la sequenza dura poco, ma si tratta di un tempo sufficiente per far capire che Blanco intendesse replicare quel momento sul palco dell’Ariston.

Le scuse sui social

Sui social, a modo suo, Blanco ha chiesto “scusa alla città dei fiori” in riferimento proprio a Sanremo. Lo ha fatto con un post sui social in cui alla manifestazione dedica un testo:

Cadono fiori, Ariston

si spezzano fiori, Ariston

cala il sipario, Ariston

Ti ho messo in lacrime

come la mia mamma, Ariston.

Mi hai fatto fragile

come un bimbo.

E qui proprio qui, dove

mi hai insegnato a correre

sono caduto.

Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston.

Ma poi…

Rido, rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido

perché non sono perfetto come mi volevi

ma finalmente sono me stesso.

Ti voglio bene, Ariston

con tutta la mia follia.

Conclusioni

Un gesto scenico contro le rose era già previsto dalle prove, ma stando alle parole di Amadeus l’errore tecnico sarebbe stato la causa dell’escalation di Blanco. La distruzione di Blanco a Sanremo 2023 era dunque stata programmata per replicare il finale del video de L’Isola Delle Rose, ma il giovane cantante ha fatto di più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.