La surreale ultima provocazione delle “fonti Russe” assume contorni tragicomici: un canale Twitch con fornelli accesi e foto di Putin. Una scena tragicomica che per quasi venti giorni avrebbe dovuto deridere l’Occidente e ci ha regalato una piccola commedia dell’assurdo.

Una spoglia cucina con una inquietante paperella con una catenona d’oro nello stile dei “Gopnik“, i “supercoatti” Russi tutti Adidas (tarocche dopo le sanzioni), vodka, rapine e ignoranza.

Un economico termometro da parete, del tipo facilmente reperibile su siti di ecommerce cinesi per due spiccioli, malamente retto da due mollette e fisso su temperature prossime ai 40 gradi, fornelli accesi, una foto di Putin illuminata dalla fioca luce del gas, filtri con la neve e immagini dal Trono di Spade.

Uno streaming che sorpassa in bruttezza solo il celeberrimo spot del turismo Russo per invogliare gli occidentali a trasferirsi a Mosca, attirati da fotomodelle ucraine, vodka, inesplicabili scene con bambine prepuberi e nerborute statue sovietiche.

E che si offre come contraltare alle non meno tragicomiche trollate dei Putiniani Italiani, pronti ad esibire fieri fornelli accesi in nome dello Zar di Russia (salvo poi aggiungere una “trollata di precisazione” per incolpare Draghi degli eventuali aumenti di bolletta cagionati).

Lo scopo? Ovviamente “provocare l’occidente”, con la simpatica verve di un ragazzino che batte i coperchi dei cassonetti in cortile per suscitare reazioni

Russo apre canale Twitch con fornelli accesi e foto di Putin sfida il ban (e il buongusto)

L’icona dell’Orco, che rappresenta l’ostentato nomignolo con cui gli Ucraini hanno ribattezzato l’invasore russo e che gli stessi hanno adottato come un perverso marchio di onore, dovrebbe spiegare tutto.

Del resto, nel mondo Russo Sauron e gli Orchi, come tutti sanno, sono brave persone che cercavano solo di portare la tecnologia e lo stile di vita bolscevico nella Terra di Mezzo, ostacolati da Gandalf Americano, Galadriel della NATO e Aragorn-Zelensky burattino dei Poteri Forti pronto infamare e diffamare Putin-Sauron fino a far scrivere il Libro Rosso della Contea per descriverlo come un cattivone.

E se dobbiamo credere al nostro nuovo amico “russiangas1“, che se siete fortunati potrete contemplare in diretta streaming poggiare pentoline sui fornelli e rimirare la foto di Putin scintillante alla pallida luce dei fornelli in una stanza altrimenti buia come la Tenebra di Mordor stessa e il suo canale Telegram pieno di memes, il nostro nuovo “eroe” paga circa un euro e mezzo di bolletta al mese a fronte della cifra di 11 euro, crescenti mentre vediamo lo streaming.



Cifra che in precedenza, secondo il Messaggero, era arrivata a 57 Euro, ma nel mezzo Twitch ha brevemente bannato l’account Russo. Il motivo è ignoto: si sospetta per la provocazione politica, ma più probabilmente per il costante streaming di musica russa che avrà attivato più di un report per diritti d’autore.

In questo caso non sappiamo per quanto il balletto di chiusure e riaperture continuerà. Fate ancora in tempo a guardare il canale Twitch con fornelli accesi e foto di Putin che rasenta il post-moderno.

O non sappiamo se la coscrizione estesa Russa coinvolgerà anche il nostro regista del gas, o quantomeno la sua paperella.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.