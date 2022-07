Russel Crowe al Colosseo: “Porto i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”

Russel Crowe al Colosseo in un giocoso selfie è una delle notizie leggere che rallegra la giornata.

“Porto i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”, dichiara la didascalia di un selfie in cui l’amatissimo attore è circondato da turisti sorridenti.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Il riferimento è ovvio e cinematografico: il Colosseo è stato l’ufficio di Massimo Decimo Meridio, il famoso “Gladiatore” interpretato dall’attore di origini neozelandesi nell’omonimo film.

E non l’unico ruolo che lega Russel Crowe ai luoghi tradizionali dell’Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica, il dio grecoromano Zeus in “Thor: Love and Thunder” lo vede infatti strizzare l’occhio all’Italia.

Intepretando, in questo caso, uno Zeus godereccio e lontano dai fasti della sua gioventù, gigione e vanesio che si rivolge a Thor con un improbabile miscuglio di accento greco e italiano tale da farlo sembrare un Super Mario divinizzato.

Le vacanze italiane dei personaggi amati non sono argomento nuovo alla viralità, tanto più forte quanto è il seguito che negli anni hanno saputo crearsi.

András Arató, l’ex ingegnere diventato meme di uno stralunato vecchietto alle prese con cronaca e tecnologia ha sorpreso tutti con le sue vacanze romane, riconquistando la vetta social.

Così è successo a Russel Crowe, che solo portando la famiglia a vedere le bellezze di Roma ha riportato in vita l’hashtag “Massimo Decimo Meridio”.

A dire il vero non c’è solo piacere nella sua visita: sta infatti girando un film dedicato alla vita di Padre Amorth “The Pope’s Exorcist”.

Cosa che non gli impedisce di prendersi i suoi momenti di svago nella capitale, intrattenersi con tifosi della Lazio dimostrando simpatie calcistiche e ironizzare sul suo ruolo come Gladiatore.

Passando così dalla gloria ai grandi caldi estivi di questa rovente estate italiana, ma col sorriso.

