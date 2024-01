Rudy Zerbi non ha annunciato Davide Mengacci morto: torna un vecchio malinteso

Ci sono alcune storie molto singolari che, di base, si prestano molto al clickbait, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito di Rudy Zerbi che non ha mai annunciato Davide Mengacci morto. Cerchiamo di essere chiari, anche perché non tutti sanno che tra i due ci sia una stretta connessione biologica, in quanto l’ex conduttore televisivo è effettivamente il padre del critico musicale, capace in questi anni di diventare noto al publico italiano.

Ancora il clickbait su Rudy Zerbi che avrebbe annunciato Davide Mengacci morto

Detto questo, pare stia tornando il medesimo malinteso che abbiamo trattato alcuni mesi fa sul nostro sito. In particolare, tutto nasce da un’intervista rilasciata in passato dallo stesso Rudy Zerbi. Un modo per raccontare anni difficili ed il fatto che abbia recuperato il rapporto con Davide Mengacci con ben 30 anni di ritardo. Contesto delicato, insomma, che non ha in alcun modo frenato coloro che sono sempre alla ricerca di spunti acchiappaclick per portare a casa qualche visita.

E così, sfruttando il fatto che Rudy Zerbi abbia citato Giorgio Ciana, vale a dire il secondo marito di sua madre e albergatore di Santa Margherita Ligure che è venuto a mancare nel 2018, alcuni addetti ai lavori hanno “pensato bene” di utilizzare questo virgolettato e di mettere in anteprima la foto dello stesso Davide Mengacci. Palese il tentativo di dare agli utenti l’impressione che la persona scomparsa sia quella più famosa agli occhi del pubblico. Così facendo, l’utente medio è sulla carta più invogliato ad approfondire e ad accedere alla pagina web.

Dal nostro punto di vista, tocca nuovamente smentire la voce su Davide Mengacci morto. La persona che non c’è più è un’altra, fermo restando che la perdita abbia causato un grande dolore a Rudy Zerbi. Staremo a vedere se finalmente ci daranno un taglio con un approccio poco corretto verso il lettore finale.

