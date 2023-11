Davide Mengacci è il padre di Rudy Zerbi, ma non è morto

Una notizia vera ed una bufala, il tutto mescolati in un trend social che va analizzato con grande attenzione, perché se da un lato è vero che Davide Mengacci sia il padre biologico di Rudy Zerbi, altro personaggio famoso nel mondo della televisione, al contempo è falsa la voce secondo cui sarebbe morto. E così, a distanza di 24 ore dal rilancio della fake news su Massimo Boldi passato a miglior vita, come vi abbiamo riportato con un altro approfondimento, questo martedì occorre analizzare ben due fronti sulla vicenda.

Doppio fronte su Davide Mengacci oggi: è il padre di Rudy Zerbi, ma è una bufala la storia secondo cui sarebbe morto

Andiamo per gradi. La storia di Davide Mengaggi padre di Rudy Zerbi è autentica, anche perché ne ha parlato pubblicamente quest’ultimo in occasione di una sua apparizione durante la trasmissione “Verissimo“. Lo ha scoperto a circa 30 anni, grazie alla confessione di sua madre. Quest’ultima, come riportato da alcune testate a suo tempo, ha deciso di dirgli la verità dopo aver scoperto di avere un brutto male. Insomma, ha deciso di non andarsene senza aver reso consapevole il giudice di Amici di una verità fino a quel momento nascosta.

I due hanno recuperato il rapporto ed il tempo perduto con il trascorrere degli anni, stando a quanto dichiarato dallo stesso Rudy Zerbi quando si è ritrovato a parlare pubblicamente del padre. Con Davide Mengacci, dunque, non c’è stata una rottura totale, nonostante i primi mesi “post scoperta” non siano certo stati semplici, come si può facilmente immaginare.

La cosa strana è che in tanti abbiano ignorato la notizia su Davide Mengacci padre di Rudy Zerbi, nonostante le suddette uscite pubbliche. Al contempo, però, occorre smentire l’indiscrezione su Davide Mengacci morto, visto che qualcuno sta rilanciando la storia della sua paternità come se fosse passato a miglior vita.

