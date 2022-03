RT America licenzia in massa per “imprevedibili circostanze commerciali”, per CNN rischio chiusura

RT America licenzia in massa per “imprevedibili circostanze commerciali”. Laddove per imprevedibili circostanze commerciali si intende Putin che dichiara guerra all’Ucraina e l’Unione Europea, Google, Twitter ed altri servizi in tutti gli USA che chiudono i rubinetti della propaganda pro-Cremlino in Europa ed America.

Rubinetti identificati come abbiamo visto in Sputnik ed RT (ex Russia Today).

La CNN in questo periodo è venuta in possesso di un memorandum aziendale che oseremmo definire molto poco incoraggiante.

La citata serie di “imprevedibili circostanze commerciali”, secondo quanto riportato dal memorandum porterà a licenziamenti che “si prevedono essere permanenti”.

La storia è al momento ancora in sviluppo: ma tra le ipotesi di una pesante riduzione del personale e delle attività (cosa già abbastanza gravosa) e quella per cui RT America licenzia in massa per prepararsi alla chiusura di ogni attività in suolo americano la seconda è ritenuta più probabile.

Del resto la perdita delle frequenze di trasmissione mediante DirecTV e dell’accesso ai servizi YouTube e Social di fatto aveva azzerato la visibilità del provider di notizie legato al Cremlino fino a rendere la sua attività di fatto impossibile.

