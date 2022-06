Rovinoso incidente per Gerry Scotti durante ‘Striscia La Notizia’: totale decontestualizzazione

Viene del tutto decontestualizzato, in queste ore, il presunto incidente occorro a Gerry Scotti durante una puntata di ‘Striscia La Notizia’. Vicenda che risale addirittura a 23 anni fa, considerando che i fatti risalgono addirittura al 1999, quando il noto conduttore era il volto simbolo della nota trasmissione in onda su Canale 5 insieme a Gene Gnocchi. Come se non bastassero alcune vicende del passato che lo hanno visto protagonista anche di nostri approfondimenti, tocca chiarire un po’ di concetti questo martedì.

Chiariamoci sul rovinoso incidente per Gerry Scotti durante ‘Striscia La Notizia’

In particolare, per quale ragione si fa disinformazione parlando del presunto e Rovinoso incidente per Gerry Scotti durante ‘Striscia La Notizia’? Basta collegarsi al profilo Instagram della trasmissione in questione per rendersi conto che si tratti di una storia del secolo scorso. E mai come in questa circostanza, non è un modo di dire il nostro. I titoli che girano in queste ore su Facebook lasciano immaginare sia una sorta di ultim’ora, oltre al fatto che per il diretto interessato ci sarebbero state conseguenze disastrose dopo l’incidente.

Insomma, tra clickbait e decontestualizzazione, ne stiamo vedendo di tutti i colori su Gerry Scotti. Un incidente che non ha avuto alcun effetto o conseguenza per il diretto interessato, nonostante lo spavento in studio e l’incredulità di Gene Gnocchi. Non sapremo mai se fosse tutto preparato, con un’operazione di marketing eventualmente ben riuscita visto che dopo 23 anni se ne parli ancora, oppure se il salto abbia avuto effettivamente un esito imprevisto.

Dunque, occhio come sempre ai titoloni sfornati dal sitarello del giorno che prova a conquistare click in modo poco corretto. L’incidente di Gerry Scotti durante una puntata di Striscia La Notizia è storia assolutamente vecchia, senza alcuna conseguenza per lui. Il resto è solo clickbait e disinformazione, provando a decontestualizzare l’intera vicenda per il pubblico.

