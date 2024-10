Rottura tra Juventus e Porto su Conceicao: malintesi dopo l’uscita di Villas-Boas

Circolano oggi alcune voci molto strane, in merito alla rottura tra Juventus e Porto a proposito del futuro di Conceicao. L’esterno portoghese, infatti, è arrivato in estate a Torino con un prestito senza alcuna opzione per il riscatto. Il suo impatto in Italia è stato migliore di quanto ci si potesse aspettare, al punto che ora molti tifosi stanno già chiedendo la conferma del calciatore. Di sicuro non sarà facile trovare un accordo con il club portoghese, che è da sempre una bottega cara per i club italiani.

Smentiamo la rottura tra Juventus e Porto in merito al futuro di Conceicao

Non è un caso che alcuni tifosi stiano criticando la dirigenza della Vecchia Signora per non aver strappato un accoro a cifre prefissate, prima che il ragazzo mostrasse tutto il suo potenziale nel nostro Paese. Fondamentale un chiarimento in queste ore, dopo che il calciatore era finito al centro di tante discussioni in seguito al cartellino rosso rimediato durante l’ultima uscita ufficiale della Juventus, come riportato con un altro articolo.

Chiaramente, se Conceicao dovesse continuare a far bene, paradossalmente per la Juventus potrebbe non essere una buona notizia, in quanto altri club di fascia altra potrebbero interessarsi a lui, portando cifre importanti nelle casse del Porto. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere necessario sborsare non meno di 25 milioni di euro per portarsi a casa questo talento. Cifre pesanti, che la Juve dovrà valutare bene dopo una sessione di calciomercato impegnativa come quella che ci siamo messi alle spalle da poco.

Il malinteso del giorno, in ogni caso, nasce dalle parole di Villas-Boas, da poco presidente del Porto. A detta di alcuni, avrebbe chiuso ad una permanenza del ragazzo in Italia, ma come si nota dal video pubblicato da La Gazzetta dello Sport, ha semplicemente evidenziato che non vi siano vincoli e cifre prefissate per la Juventus. Staremo a vedere se Giuntoli farà o meno il miracolo con Conceicao.

