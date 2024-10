I precedenti su altre squadre dopo il mancato rigore a Conceicao: tante perplessità sul rosso

La sensazione che si discuterà tanto per il mancato calcio di rigore a Conceicao, durante gli ultimi minuti della sfida tra Juventus e Cagliari, in questo momento è molto forte. A maggior ragione, se pensiamo che andremo incontro alla sosta per la nostra Serie A. L’episodio è avvenuto nei minuti finali della partita, subito dopo che la compagine sarda aveva trovato la rete del pareggio con Marin, anche in quel frangente con un rigore molto discusso per l’utilizzo del VAR. Lo stesso Marelli, infatti, su DAZN lo ha ritenuto “episodio di campo“.

Si discute sui precedenti conaltre squadre dopo il mancato rigore a Conceicao: l’errore è sul cartellino rosso

I gesti in campo dei calciatori fanno e faranno sempre molto discutere, come abbiamo osservato la scorsa settimana a proposito dell’esultanza polemica di Vlahovic sul campo del Genoa, subito dopo la rete del momentaneo 0-2. Come riportato da Vecchia Signora su Facebook, in riferimento all’immagine utilizzata ad inizio articolo, ci sono alcuni precedenti che andrebbero analizzati per contentualizzare meglio quanto avvenuto nel convulso finale dell’anticipo delle 12.30.

In particolare, sono stati tirati in ballo specifici precedenti riguardanti altre squadre dopo il mancato rigore a Conceicao nel match tra Juventus e Cagliari. Parallelismi con la massima punizione data al Napoli ai tempi di Callejon, per una giocata simile, oltre al rigore fischiato a favore dell’Inter durante la scorsa stagione, in occasione della sfida tra i nerazzurri e l’Udinese. In quel caso, l’attaccante trattenuto era stato Lautaro Martinez.

La differenza, forse, è che in quei casi l’attaccante avesse una posizione di vantaggio più evidente rispetto al portoghese della Juventus, ma di sicuro è un parallelismo di cui si dovrebbe discutere. Restano, comunque, tante perplessità sul rosso oltre al mancato rigore a Conceicao, in quanto pur avendo un po’ accentuato gli effetti dell’intervento, il portoghese a termini di regolamento non è andato giù da solo.

