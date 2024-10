Rivolta juventina dopo l’uscita di Rocchi ad Open VAR: cosa ha scatenato il malcontento

Rocchi ad Open VAR non si è fatto molti amici, alla luce di alcune sue dichiarazioni che non sono state assorbite in modo positivo dal popolo bianconero. Tutto gravita ancora una volta attorno al contatto tra Douglas Luiz e Patric, con l’ex arbitro che ha lasciato intendere molto chiaramente che avrebbe preferito l’espulsione per il giocatore della Juventus. A tal proposito, è stato citato un caso simile con Pellegri contro Gatti in occasione della sfida tra l’Empoli e la stessa Juventus, anche se in quel caso non venne data ragione ai bianconeri.

Difficile fermare la rivolta juventina dopo l’uscita di Rocchi ad Open VAR: due aspetti hanno alimentato il malcontento

Dunque, dopo aver chiarito alcuni aspetti riguardanti il presunto utilizzo della prova tv nei confronti di Douglas Luiz, smentendo già nel fine settimana che potesse essere applicata per il centrocampista della Juventus, tocca analizzare un altro trend che ha preso piede sui social tra i sostenitori bianconeri.

Come se non bastasse, un video che sta girando su Instagram mostra il motivo per il quale Douglas Luiz ha avuto una reazione rabbiosa nei confronti di Patric. Pochi istanti prima rispetto alla sbracciata energica del brasiliano, che avrebbe comunque potuto controllarsi maggiormente, si assiste ad un pestone (probabilmente involontario) del difensore della Lazio nei confronti dell’ex Aston Villa. Insomma, ci sarebbe un movente che aiuta quantomeno a contestualizzare l’accaduto.

Con ogni probabilità, anche per questa ragione non ci sarà alcun provvedimento aggiuntivo nei confronti di Douglas Luiz, in merito a quella che resta l’ennesima leggerezza di questo calciatore nello scorcio iniziale della sua esperienza con la maglia della Juventus. Come accennato in precedenza, comunque, tutti possono osservare il documento in questione grazie ad un post pubblicato nella giornata di martedì su Instagram, con relativo video usato come risposta a Rocchi ad Open VAR oggi.

