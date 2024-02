Ritorna Don Massimo da Casale Monferrato che avrebbe ridotto due rom ladri sulla sedia a rotelle

Si riaffaccia sui social la storia di Don Massimo da Casale Monferrato che avrebbe ridotto due rom ladri sulla sedia a rotelle, per aver commesso un crimine. Sta circolando nuovamente su Facebook una bufala di qualche anno fa in cui si parla di un certo Don Massimo di Casale Monferrato che ha ridotto sulla sedia a rotelle due rom che stavano rubando le offerte.

Smettiamola con Don Massimo da Casale Monferrato che avrebbe ridotto due rom ladri sulla sedia a rotelle dopo un furto

Una vecchissima bufala, dunque, che abbiamo trattato già alcuni anni fa. Non è di certo la prima volta che su social emergano dei post falsi di questo tipo, ma a volte capita che si ripresentino ciclicamente per ingannare nuovamente gli utenti. Nel caso della bufala di Don Massimo di Casale Monferrato si parla di un’immagine di questo giovane prete di bell’aspetto, sulla quale è stata aggiunta la didascalia che evidenzia l’accaduto, ossia due rom ridotti sulla sedia a rotelle da lui stesso perché avevano rubato le offerte.

Già di per sé la vicenda sembra essere alquanto assurda, ora è ritornata virale su Facebook, ma è un post caricato sul social il 13 settembre del 2016. Nonostante siano passati tutti questi anni, ecco che la bufala ha fatto nuovamente la sua comparsa sui social, con tanti utenti che hanno creduto per l’ennesima volta a tale vicenda.

Non possiamo fare altro che evidenziare, di nuovo, come si stia parlando di una fake news, non esiste infatti nessun Don Massimo di Casale di Monferrato che ha ridotto sulla sedia a rotelle due rom perché avevano rubato le offerte. L’immagine del prete, che realmente esiste, risale ad un calendario romano del 2008, un progetto riguardante la creazione proprio di un calendario con immagini di preti dall’aspetto gradevole.

Questo è un primo indizio chiaro che fa capire come la notizia sia assolutamente falsa. Tra l’altro non è mai emersa alcuna notizia che parlasse di tale episodio accaduto a Casale di Monferrato. Visto come purtroppo tale bufala sia ricomparsa ancora una volta sui social, è doveroso chiarire ancora la vicenda, anche perché diversi utenti stanno ricondividendo tale post su Facebook.

Attenzione a ciò che leggete sui social, ma soprattutto è bene sempre informarsi sulla fonte. Sarebbe il caso di darci un taglio con la bufala riguardante Don Massimo da Casale Monferrato che avrebbe ridotto due rom ladri sulla sedia a rotelle, dopo aver rubato le offerte per la chiesa.

