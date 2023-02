“Ritirata la pasta Barilla, è ufficiale”: questo il contenuto di un video su TikTok, archiviato qui, che ci è stato chiesto di asseverare. Vale la solita regola: un messaggio senza fonti che liquida le stesse con un laconico “È ufficiale” probabilmente sarà una bufala.

E in questo caso non si fa eccezione. Si tratta di una vera fake news.

“Ritirata la pasta Barilla, è ufficiale”: ancora bufale sugli insetti

Non è la prima volta che un video su TikTok viene usato per diffondere un messaggio falso e mistificatorio su marchi famosi, specie sul tema insetti. Un video TikTok composto in modo simile (musiche emotive, foto stock, testi scioccanti) accusò Ferrero di usare “insetti nei dolci”.

Questo video parla di un ritiro della Pasta Barilla, millantando falsamente la sua ufficialità.

Ma i richiami alimentari e gli avvisi di sicurezza, sia da parte degli operatori che delle autorità, sono riportati sul portale del Ministero della Salute.

Del presunto “ritiro della Pasta Barilla” sulle vere e reali fonti ufficiali non ve ne è traccia alcuna, ed il prodotto continua ad essere venduto.

Cogliamo l’occasione per ricordare che un ipotetico prodotto a base di insetti dovrebbe riportare la piena indicazione dei suoi ingredienti e che il tema del consumo alimentare di insetti ha provocato la diffusione di diverse Fake News.

Reperibili qui, qui, qui, qui, qui e qui ad esempio, le Fake News citate si propongono di danneggiare la reputazione di marchi proponendo “liste di proscrizione” e accusandole di varie malversazioni allo scopo di “costringere” il cittadino a consumare insetti.

Cosa falsa e irreale.

Conclusione

“Ritirata la pasta Barilla, è ufficiale” è un falso messaggio che restituisce una realtà non vera. Non esiste alcun ritiro della pasta Barilla a causa di insetti.

