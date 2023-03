“Risulta un nuovo dispositivo dalla sua app in Polonia”: occhio alla truffa

“Risulta un nuovo dispositivo dalla sua app in Polonia”: questo il contenuto di un messaggio virale e truffaldino che nasconde un caso di Phishing, ricevuto per mezzo di SMS da molti utenti.

Si tratta di un comune caso di Phishing, quel genere di truffa che si concretizza quando un soggetto finge di essere una persona diversa per carpire informazioni personali, spesso relative a conti correnti e movimenti economici.

In primo luogo nessun operatore bancario si rivolgerà a voi via SMS chiedendovi di inserire nome utente e password per identificarvi: il vostro operatore bancario sa chi siete e, ovviamente, conosce già il vostro nome utente.

Chi non lo sa è un truffatore, che userà un falso sito creato a immagine e somiglianza della pagina di “login” della banca per carpire i vostri dati.

Ottenuti quei dati, il truffatore li userà per accedere immediatamente al vostro conto online, bloccandovi l’accesso e disponendo del vostro conto corrente e carte di credito.

L’indirizzo indicato nell’SMS risulta segnalato come truffaldino in “ScamAdviser” ed è legato a simili truffe coi marchi di altri intermediari bancari, come Poste Italiane.

Conclusione

“Risulta un nuovo dispositivo dalla sua app in Polonia” è un tipico esempio di messaggio truffaldino. In caso di dubbi si consiglia di contattare direttamente il proprio operatore bancario ignorando SMS anonimi o che richiedono di inserire dati in portali creati ad hoc.

Qualora abbiate erroneamente consegnato i vostri dati al portale, dovrete provvedere immediatamente al cambio della password del vostro account di home banking, altresì informando la Polizia Postale e l’operatore bancario dell’accaduto.

