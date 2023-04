Risposte dall’assistenza per problemi Rabona Mobile e tempistiche sul servizio che non funziona

Una vicenda che potremmo definire surreale, a proposito dei problemi Rabona Mobile che si trascinano ormai da giorni. Sostanzialmente, come riportato anche nel nostro approfondimento di ieri, da giorni i servizi solitamente offerti dall’operatore sono fermi, isolando i propri clienti anche in termini di navigazione internet. Insomma, non funziona nulla, o quasi, dando vita ad un malfunzionamento che per portata e durata sembrerebbe avere davvero pochi precedenti.

Nuova risposta ai problemi Rabona Mobile via email: il servizio ancora non funziona

Allo stato attuale non sono ancora chiare le origini dei problemi Rabona Mobile. Mentre in rete c’è chi si affanna a parlare di attacco hacker, al contempo gli utenti vorrebbero solo capire quando ci sarà il ripristino della rete. Per questo motivo, abbiamo provato a contattare l’assistenza anche via email, visto che dai social dopo il post pubblicato nella giornta di giovedì non sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Una risposta è arrivata ed è simile a quella che è stata postata da un altro utente nel corso delle ultimissime ore.

Se anche a voi non funziona nulla, l’unica certezza è che al momento della pubblicazione del nostro articolo non vi sia una tempistica chiara di ripristino. Insomma, oggi 15 aprile i problemi Rabona Mobile non conoscono soluzioni definitive, con la netta sensazione che nella migliore delle ipotesi arriveremo alla prossima settimana per metterci alle spalle quanto riscontrato da ormai quattro giorni.

Le mancate certezze sui tempi di risoluzione sono state annunciate dall’assistenza via email, dunque, come abbiamo avuto modo di constatare cercando un contatto diretto. L’unico elemento sul quale vale la pena concentrarsi è questo, mettendo da parte illazioni ed ipotesi che al momento nessuno è in grado di confermare. Solo il tempo ci dirà se i problemi Rabona Mobile possano in qualche modo rappresentare l’inizio della fine per il brand. Ora come ora conta solo internet che non funziona.

