Risposta ufficiale sul gioco Shein per vincere 300 euro di buono con l’app: parla l’assistenza

Vi dovevamo un contributo extra a proposito del presunto gioco Shein, tramite il quale sembra essere possibile vincere 300 euro di buono sfruttando l’app ufficiale. Una di quelle iniziative che, purtroppo, negli anni ci hanno abituati male. Solo per questo abbiamo consigliato a tutti di essere diffidenti e di attendere ulteriori contributi in merito, magari sfruttando una presa di posizione ufficiale da parte dell’assistenza. Ancora nessun verdetto definitivo oggi 28 marzo, ma quantomeno un elemento in più di analisi.

Replica ufficiale dell’assistenza sul gioco Shein per vincere 300 euro di buono con l’app

Del resto, dopo il nostro report di ieri, per forza di cose vi dovevamo un aggiornamento ulteriore sulla questione. Nel tentativo di vederci chiaro una volta per tutte, abbiamo cercato ed ottenuto una replica ufficiale sul gioco Shein per vincere 300 euro di buono con l’app. Dunque, dopo averci fatto attendere per alcune ore, l’assistenza ci ha fornito un riscontro sul quale possiamo quantomeno ragionare oggi in Italia:

“Gentile Cliente, Grazie mille per aver contattare il servizio clienti di SHEIN ITALIA. Ci davvero dispiace, ma vi confermo che noi purtroppo non abbiamo mai la possibilità di controllare il gioco, è totalmente sistematico. Ti ringrazio veramente per la tua comprensione e per la tua gentilezza Per noi la soddisfazione dei nostri clienti è la cosa piu’ importante ma a volte possono capitare dei disguidi contro la nostra volontà“.

A dirla tutta, sembra la risposta di un team che ancora non ha ben compreso la situazione che si è venuta a creare in Italia. Fatto sta che, ad oggi, non abbiamo ancora un feedback chiaro e definitivo sulla presunta autenticità del gioco Shein che, in teoria, ci potrebbe far vincere 300 euro come buono. Per ora vi consigliamo di non fornire a nessuno dati sensibili sulla propria persona e, soprattutto, su carte di credito lì dove richiesi.

