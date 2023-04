Risolviamo i problemi BPER: non funziona il login alla banca, primi riscontri

Ci sono pervenute non poche segnalazioni in queste ore, in merito ai problemi BPER, visto che non funziona il login ad una banca evidentemente più “scelta” di quanto si potesse immaginare in Italia. A dirla tutta, i messaggi che ci sono pervenuti oggi evidenziano come il disservizio si stia trascinando da inizio settimana. Per questo motivo, è importante capire come affrontare un bug che a conti fatti non consente di utilizzare tutti i servizi online forniti solitamente da questo marchio.

Primi riscontri e possibili soluzioni per i problemi BPER: non funziona il login oggi

Come possiamo affrontare i problemi BPER? Sperando di avere presto un feedback ufficiale, anche per comprendere l’origine del disservizio venuto a galla in Italia, abbiamo trovato su Facebook la testimonianza di un utente, che afferma di aver avuto un contatto con l’assistenza. Allo stato attuale, più nello specifico, dovrebbe essere possibile accedere alla banca online tramite una pagina web alternativa. Quello in corso, in ogni caso, non dovrebbe essere un attacco hacker, al contrario di quanto affermato da alcuni utenti tra ieri ed oggi.

Dunque, come avrete percepito ci troviamo al cospetto di problemi BPER simili per certi versi a quelli di Rabona Mobile, trattati nei giorni scorsi sul nostro sito. Se non altro perché risultano bloccanti per accedere alla piattaforma. Nel tenativo di avere un quadro della situazione, abbiamo contattato l’assistenza in privato, con un messaggio inviato tramite i canali social ufficiali. Appena ci saranno ulteriori riscontri in merito, vi faremo sapere.

Anche in questo frangente, comunque, è possibile monitorare l’andamento dei problemi BPER con strumenti online che forniscono aggiornamenti in tempo reale. Qualora dovessro arrivare riscontri ufficiali dall’assitenza, visto che tramite i canali standard e l’app non funziona il login alla banca online, vi faremo sapere con un aggiornamento tempestivo per tutti i clienti.

