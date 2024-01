Risolto il mistero su Salvatore Calogero morto: il ‘Pupillo’ di Messina tornato su TikTok

Vi dovevamo un aggiornamento sulle voci riguardanti Salvatore Calogero morto, considerando che nella giornata di martedì si è diffusa la voce relativa alla scomparsa di colui che è conosciuto come “Il Pupillo” su TikTok. Come vi abbiamo riportato con il nostro primo approfondimento, per una volta l’indiscrezione non è stata alimentata da soggetti terzi, sempre pronti a creare contenuti con il chiaro intento di ingannare il prossimo per fare visualizzazioni, ma dal diretto interessato.

Un aggiornamento sul mistero riguardante Salvatore Calogero morto: il ‘Pupillo’ di Messina ha caricato un contenuto su TikTok

Già, perché sul profilo TikTok dell’uomo di Messina è apparso un post in chiaro stile “ultimo saluto“, apparentemente caricato da persone a lui vicine. Come se non bastasse, è arrivato un commento di risposta dal medesimo account (ufficiale), confermando il decesso ed aggiungendo addirittura che i funerali erano stati programmati nella giornata di giovedì. Dunque, domani. Insomma, c’erano effettivamente tutti gli elementi per pensare al peggio, al punto che migliaia di commenti sono stati caratterizzati da messaggi di condoglianze per la famiglia.

Come ieri, scegliamo la strada della prudenza, evitando tag “netti” come “notizia vera” o “bufala”. Tuttavia, è molto strano che oggi il profilo TikTok di “Il Pupillo” sia stato aggiornato con un video nel quale appare inizialmente Salvatore Calogero morto. Poi la scossa, con un contenuto divertente in pieno “Pupillo style”, tramite il quale ci insegna come combattere la morte.

A questo punto, i casi sono potenzialmente due. O la notizia su Salvatore Calogero morto è vera ed il video disponibile per tutti su TikTok è un’incredibile casualità (francamente, ipotesi al momento molto improbabile), o quella concepita da “Il Pupillo” è stata solo una clamorosa presa in giro, con il content creator vivo e vegeto. Fosse così, ne saremmo tutti felici, pur ritendendo discutibile la strategia social adottata.

