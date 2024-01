Apprensione per le voci su Salvatore Calogero morto, “Il Pupillo” di TikTok: cosa sappiamo

Un vero e proprio trend social ha preso piede in queste ore, in merito alle voci su Salvatore Calogero morto. Si tratta di un ragazzo di Messina, conosciuto su TikTok con il nickname “Il Pupillo”, solito creare contenuti divertenti riguardanti l’autodifesa supportata anche dal potere della mente. Insomma, uno di quei personaggi in grado tendenzialmente di strappare un sorriso ai follower, con alcuni rumors che vanno analizzati più nello specifico in queste ore.

Circolano voci su Salvatore Calogero morto: cosa sappiamo su “Il Pupillo” di TikTok da Messina

In quale direzione stanno andando le informazioni raccolte fino a questo momento a proposito di Salvatore Calogero morto? Nulla di incoraggiante, perché a differenza di altri post acchiappaclick che abbiamo analizzato in passato sulle nostre pagine, in questo frangente ci sono alcuni dettagli che non lasciano ben sperare al momento della pubblicazione del nostro articolo. Come avete notato con la mascherina presente nella foto ad inizio articolo, abbiamo volutamente evitato tag definitivi per ora, ma determinati elementi non possono essere ignorati.

In particolare, c’è un commento all’interno della sua pagina ufficiale TikTok, forse scritto da qualcuno che gli era vicino. A suo nome, infatti, troviamo una risposta a chi chiede se sia vera la notizia su Salvatore Calogero morto: “Anche noi della famiglia non ci crediamo ma purtroppo è vero siamo distrutti, giovedì ci saranno i funerali“. Potete trovare la replica all’interno della piattaforma.

Difficile pensare che si tratti di uno scherzo o, come si è soliti dire sui social, di una “trollata”. Il fatto che il commento appena riportato giunga dall’account del diretto interessato non lascia intravedere nulla di buono. Giusto, comunque, essere prudenti, in attesa di aggiornamenti ufficiali ed inconfutabili. Resteremo vigili in queste ore in merito alle indiscrezioni che parlano di Salvatore Calogero morto, a proposito del personaggio “Il Pupillo” di TikTok direttamente da Messina.

