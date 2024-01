Riscontri su Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà: cosa sappiamo ad oggi

Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore a proposito di Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà. Alla luce di un cartellino non timbrato da oltre una settimana (nel 2024 ancora non l’abbiamo vista in onda) è lecito porsi delle domande più generiche, in merito alla sua collaborazione con LA7. Premesso questo, però, è altrettanto giusto non alimentare indiscrezioni che allo stato attuale non trovano riscontri tramite fonti interne al canale televisivo.

Cosa sappiamo oggi su Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà

Allo stato attuale, in effetti, ci sono aspetti aggiuntivi da esaminare rispetto a quanto riportato con il nostro ultimo articolo a tema. Quali sono le indiscrezioni trapelate su Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà? A dirla tutta, nonostante i nostri sforzi, non è ancora chiaro il motivo che stia tenendo la conduttrice lontana dalla conduzione del popolare programma televisivo che va in onda tutti i giorni su LA7. Tuttavia, possiamo smentire tutte le voci in merito ad una presunta interruzione della collaborazione tra le parti.

Basti pensare al fatto che, in un paio di circostanze, Alessio Orsingher si sia limitato a dire ad inizio trasmissione “sostituisco Tiziana Panella“. Probabilmente, per ragioni di privacy. Insomma, nessuna allusione al futuro della giornalista, che potrebbe essere malata (come milioni di italiani in questa particolare fase della stagione invernale), o più semplicemente in ferie a margine delle vacanze natalizie. Altro dettaglio, poi, si trova sul canale YouTube di LA7, visto che il link all’ultima puntata caricata di Tagadà mostra ancora il nome della diretta interessata.

Infine, una fonte vicina a LA7 per ora si limita a dirci che a breve tornerà al suo posto. Insomma, parlare di Tiziana Panella malata e per questo assente da Tagadà, in alcuni casi addirittura con allusioni al vaccino Covid, oggi non ha alcun senso. Probabilmente sarà lei a spiegare tutto al momento del rientro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.