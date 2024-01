Ancora che fine ha fatto Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà: alcuni chiarimenti

Sono nuovamente necessari dei chiarimenti per tutti coloro che si chiedono “che fine ha fatto Tiziana Panella“, dandola per malata o addirittura licenziata da LA7, essendo da alcuni giorni assente dalla conduzione della trasmissione Tagadà. Chi ci segue sa che non è la prima volta che ci ritroviamo al cospetto di una situazione simile, al punto che la giornalista si ritrova spesso e volentieri al centro di voci incontrollate. Certo, i periodi di assenza non sono stati limitatissimi in questi due anni, stando anche a quanto riportato non molto tempo fa.

Nuovamente si chiedono che fine ha fatto Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà: alcune precisazioni necessarie

Insomma, i fatti in qualche modo alimentano le perplessità del pubblico, ma questo non vuol dire che sia giustificato mettere in giro voci assolutamente infondate. Dunque, che fine ha fatto Tiziana Panella malata ed assente da Tagadà? Se nel titolo del nostro articolo abbiamo citato esplicitamente “alcuni chiarimenti“, la ragione è molto semplice. Qualcuno scrive sui social che le sue condizioni di salute sarebbero molto peggiorate dopo il vaccino Covid.

Altri, invece, amano evidenziare come le sue problematiche siano iniziate proprio dal Covid, nonostante abbia da sempre sponsorizzato la vaccinazione. A chi ci chiede “che fine ha fatto Tiziana Panella”, rispondiamo con quanto affermato lo scorso 2 gennaio all’inizio della puntata di Tagadà, quando i suoi sostituti hanno dichiarato in modo esplicito che l’avrebbero sostituita per alcuni giorni. Non si sa, dunque, se sia malata o in ferie.

Dunque, chiedersi “che fine ha fatto Tiziana Panella”, dandola per malata ed assente da Tagadà non ha molto senso. Oggi, alcuni chiarimenti che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione, ribadiscono proprio che le ragioni dell’assenza non siano state rese note, ma anche che a breve riprenderà il proprio posto alla conduzione del noto programma televisivo di LA7.

