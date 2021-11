Risalita a Trieste, dove l’incidenza dei contagi schizza in avanti in modo esponenziale.

Ma anche Risalita a Gorizia, sia pur più contenuto di Trieste e a Bolzano.

Cosa hanno in comune questi posti? Sono diventati, loro malgrado, un perfetto caso di studio dell’efficacia della vaccinazione e delle restrizioni pandemiche. Nel senso che per varie ragioni sono diventati il “campione di controllo” dove gruppi di persone non vaccinate e che tendono a disprezzare mascherine e restrizioni si sono riunite.

La mente corre al bizzarro paragone nopass tra Lucca Comics e le manifestazioni Triestine. Nel primo caso abbiamo avuto 40000 biglietti staccati di utenti costantemente monitorati (Green Pass all’accesso, misurazione random della temperatura per accesso eventi al chiuso, obbligo di mascherina e distanziamento, servizio d’ordine attivo).

Nel secondo caso pochissime mascherine e un gran numero di assembramenti lungo un intero mese, stato vaccinale dei presenti ignoto, anche se abbiamo testimonianze di partecipanti illustri del calibro di “il vaccino sperimentale [è per] gli ipocondriaci”. Partecipanti che il COVID effettivamente lo hanno anche contratto.

Nonché mugugni contro l’adozione di un servizio d’ordine e l’uso delle mascherine, male accolto dai manifestanti.

Il risultato è evidente.

Risalita a Trieste (e FVG) e Bolzano: effetto nopass e novax?

Trieste e Bolzano schizzano in avanti per contagi, secondo la Protezione Civile (elaborazione di Lorenzo Ruffino)

Preoccupante l’andamento dei casi a Bolzano e in Friuli Venezia Giulia. pic.twitter.com/7GQddBS6Gu — Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) November 14, 2021

La sola vicinanza geografica ai Balcani non basta a giustificare un tale incremento.

Del caso Trieste abbiamo già parlato: Bolzano sconta invece gli effetti di una copertura vaccinale ai posti di coda in Italia, tale da spingere le autorità locali a guardare con invidia allo scenario austriaco di un lockdown dei non vaccinati e l’esclusione del tampone tra le modalità valide per evitarlo.

Come si può evincere dai dati collazionati, è possibile “ammansire” la quarta ondata, anche in presenza di eventi ed una vita normale laddove una campagna vaccinale ed un rispetto delle misure minime di contenimento e distanziamento sociale vengano rispettate.

Le infrazioni alla fine si pagano sempre. Con gli interessi.

