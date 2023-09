Rinviato il test IT-Alert nel Lazio, ma è del tutto normale. I test del sistema IT-Alert, che in questi mesi hanno interessato diverse regioni Italiane, ieri avrebbero dovuto interessare gli utenti della Regione Lazio, ma saranno riprogrammati.

Il motivo è ovviamente l’allerta gialla per maltempo: non si prova un sistema di avviso quando le risorse servono altrove.

Rinviato il test IT-Alert nel Lazio, ed è del tutto normale

Come riporta il portale della Regione Lazio, le date dei test, come previsto dal regolamento, possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza. La nuova data sarà comunicata su www.it-alert.gov.it

La sperimentazione, già avviata in altre regioni italiane e che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. L’obiettivo di It-Alert è di favorire l’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile.

Gli altri test programmati per ieri nelle regioni (Veneto e Valle D’Aosta) si sono tenuti regolarmente: il resto della calendarizzazione, ovvero 26 settembre in Abruzzo e Trento, 27 in Liguria e 13 ottobre a Bolzano restano regolarmente programmati per le date fissate.

Sarà comunicata una nuova data per il Lazio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.