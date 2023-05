Rinfrescata la bufala del mini frigo Coca Cola in regalo tramite Facebook e WhatsApp

Non dovrebbe trattarsi di una vera e propria truffa, in quanto non ci risulta la diffusione di presunti link coi quali i malintenzionati possano estorcere denaro, ma va comunque evidenziato il ritorno della bufala relativa al mini frigo Coca Cola in regalo. Una storia che abbiamo avuto modo di trattare in passato con altri approfondimenti e che, a quanto pare, oggi 29 maggio sta tornando preopotentemente in Italia. Soprattutto tramite la ricondivisione compulsiva su Facebook e WhatsApp.

Come riconoscere la fake news del mini frigo Coca Cola in regalo su WhatsApp e Facebook

Insomma, al di là di alcuni messaggi che girano sull’app di messaggistica, è soprattutto un post diventato virale in poche ore sul social network di Mark Zuckerberg ad alimentare disinformazione in merito. Basti pensare al fatto che sul sito di Coca Cola, con un focus specifico sulla divisione italiana, non ci sia alcuna traccia di promozioni simili, oltre ovviamente alla storia dei presunti difetti che avrebbero indotto l’azienda a concedere un dono del genere.

Quali sono gli elementi distintivi che consentono di riconoscere la fake news riguardante il mini frigo Coca Cola in regalo? Il post si presenta come quello che potete osservare nella foto ad inizio articolo, con tanto di descrizione che invita tutti a ricondividere il contenuto e a commentarlo. In questo modo aumenta la sua popolarità e visibilità all’interno di Facebook, al punto da apparire su un numero non indifferente di bacheche.

Il fatto stesso che ci siano tanti like e appunto commenti al suddetto post, la dice lunga sul fatto che ci sia sempre una certa predisposizione nel credere ad iniziative simili. Senza approfondire così viene sempre consigliato al pubblico. Insomma, siate sempre diffidenti al cospetto di questi post e, se possibile, avvertite i vostri amici che hanno commentato la foto del fantomatico mini frigo Coca Cola in regalo, in modo che tutti sappiano come stiano in realtà le cose.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.