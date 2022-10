Rimossa la foto di Mussolini al MISE: ed è bastata un’ora. Solo un’ora da tweet a tweet.

Si è cominciati da Bersani, alle ore 11:56 AM dell’odierna giornata del 18.10 e si è finiti ad Alessandra Sardi, alle ore 1:17 PM. Da casello virtuale a casello virtuale, è nata e si è chiusa una discussione. Ma converrà sempre partire dai fondamentali.

Parliamo del MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, ex Ministero dell’Economia.

Che secondo quanto denunciato dalla Funzione Pubblica CGIL, ha esposto un quadretto raffigurante l’immagine di Benito Mussolini. Va detto non “in quanto tale”, ma nell’occasione del 90mo anniversario di Palazzo Piacentini.

Data per la quale il MISE stabilisce di trasformare la sua sede in un piccolo museo aperto esibendo i ritratti dei vari ministri succedutisi in quei novanta anni.

Rimossa la foto di Mussolini al MISE: il dibattito di un’ora

C’è solo un piccolo problema: il fatto che Mussolini sia stato Ministro delle Corporazioni dal 1932 al 1936, preceduto da Bottai e seguito da Lantini, lo rende tecnicamente un passato inquilino di Palazzo Piacentini.

Ma tra il dire e il fare, tra l’opportunità e i fatti, spesso c’è un abisso.

«Un inquietante fatto – commenta ancora la Fp Cgil -. Ancor più grave e inaccettabile per la storia di questo Paese è che tutto ciò pare sia essere accaduto alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e dell’ex presidente del Senato Casellati, che ricordiamo essere a servizio della Repubblica nata dalla Costituzione Antifascista». La Fp Cgil chiede, prosegue, «di fare immediatamente chiarezza. Ad esattamente un anno dall’assalto neofascista alla sede della Cgil in corso d’Italia, non saremo disposti a tollerare nessuna possibilità di resuscitare fenomeni di apologia fascista, denunciando senza remore chiunque possa macchiarsi di reati simili, fosse anche un ministro della Repubblica», conclude.

Riporta La Stampa rilanciando il comunicato di CGIL.

Comunicato che viene visto da Bersani, che rilancia a mezzo social chiedendo di “cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa“.

O Bersani o Mussolini, sostanzialmente. Il MISE replica. Bersani resta, Mussolini andrà via.

La rimozione

«Quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra Italia Geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini e’ anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio».

Annuncia quindi il MISE, nota che viene annunciata da un Tweet, successivo ad un’ora rispetto a quello di Bersani, che annuncia la decisione.

Ancora non è dato sapere cosa sarà della foto di Palazzo Chigi, ma la questione è stata affrontata e, crediamo, risolta in quasi un’ora.

