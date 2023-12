Rilanciano la storia del figlio di Rita De Crescenzo morto: nuova versione della bufala

Stiamo assistendo in queste ore al rilancio di una bufala che ha preso piede durante il fine settimana, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo da noi pubblicato, con un chiaro riferimento ai rumors sul figlio di Rita De Crescenzo morto in seguito ad un incidente. Se la prima variante della fake news si era alimentata all’interno di TikTok, proprio il social dove questa donna è diventata molto popolare negli ultimi anni, oggi 4 dicembre stiamo assistendo ad una variante particolare.

Occhio alla bufala sul figlio di Rita De Crescenzo morto in seguito ad un incidente stradale

Stando alle segnalazioni che sono giunte alla nostra casella di posta elettronica nella mattinata di lunedì, infatti, la seconda versione della bufala ci parla del figlio di Rita De Crescenzo morto a causa di un incidente stradale. In questo caso, tramite un video pubblicato su YouTube. Del resto, le smentite del caso erano arrivate dai diretti interessati, con la notizia falsa evidentemente creata da personaggi con cui ci sono state delle discussioni negli ultimi tempi.

Come sempre diciamo in questi casi, non ci sono dissidi che possano in qualche modo giustificare il rilancio di notizie simili. Insomma, sarebbe il caso di darci un taglio una volta per tutte, perché ogni bufala di questo tipo crea preoccupazioni verso coloro che hanno rapporti con la vittima di turno. Ancora, è importante sottolineare che un video pubblicato su YouTube o TikTok, supportato da una banale scritta che annuncia la dipartita di una persona, non possa mai essere considerato una notizia.

Ecco perché occorre verificare bene voci come quella che oggi, dopo la fake news dello scorso fine settimana, ci parla del figlio di Rita De Crescenzo morto in seguito ad un brutto incidente avvenuto in strada. Staremo a vedere se ci saranno conseguenze per chi ha messo in giro questa “non-notizia”.

