Riecco l’addio a Claudio Baglioni oggi: no, il cantante non è morto per malattia

Ci risiamo con l’addio a Claudio Baglioni oggi, a causa di un post per il quale pensiamo al cantante morto per malattia. Si sta diffondendo in queste ore sul web la notizia della morte di Claudio Baglioni a seguito di alcuni titoli ingannevoli che fungono da soliti acchiappaclick per gli utenti meno attenti. Ecco quindi che la frase “addio Claudio Baglioni” ha creato non pochi fraintendimenti sui social, lasciando credere proprio alla morte del celebre cantautore italiano.

Smentiamo l’addio a Claudio Baglioni oggi: il cantante ed ex conduttore di Sanremo non è morto per malattia

Malinteso non del tutto nuovo sulle nostre pagine, come abbiamo constatato nello scorcio iniziale del 2024. Il trucchetto utilizzato da questi siti web è sempre lo stesso, creare un titolo ambiguo che chiaramente serve ad attirare il lettore, ma sono in pochi coloro che approfondiscono poi il contenuto. Proprio questa mancata lettura porta poi alla creazione della fake news, facendo diventare virale quest’oggi la notizia della morte di Claudio Baglioni.

Di per sé infatti l’articolo, pur presentando un titolo che lascia pensare alla scomparsa del celebre Claudio, non parla assolutamente di questo. La funzione di questi titoli acchiappaclick è proprio quella di catturare sul post quanti più utenti possibili, garantendo un numero maggiore di visualizzazioni.

Chi perderà qualche minuto a leggere l’articolo, ecco che si renderà conto come il titolo sia assolutamente fuorviante. Altri che non approfondiranno ciò che c’è scritto penseranno alla morte di Claudio Baglioni. Semplicemente si parla della decisione da parte del cantautore di ritirarsi dalle scene nel 2026, notizia tra l’altro già data qualche mese fa.

Si è quindi approfittato di questa scelta da parte di Claudio Baglioni di lasciare la musica italiana, per creare titoli acchiappaclick che però non hanno fatto altro che diffondere una classica bufala sulla sua morte. A 73 anni Baglioni vive ancora in salute e sereno, ma chiaramente dopo cinquant’anni di carriera ha deciso di dedicarsi ad un meritato riposo.

Ha avuto una vita lunga di successi, ancora oggi è uno dei cantautori italiani più apprezzati della musica nostrana e non solo, giusto quindi congedarsi per godersi una sorta di pensione. Attenzione quindi a questi titoli che molto spesso si leggono sul web e che non fanno altro che creare notizie false, come sempre consigliamo di approfondire le fonti ed essere sicuri di ciò che si condivide sui vari social. Insomma, nessun addio a Claudio Baglioni oggi, considerando che il cantante non è morto per malattia fortunatamente.

