Riecco a Natale il portachiavi con microchip: torna la bufala del comunicato ASCOM su WhatsApp

La bufala del portachiavi con microchip, che ci viene regalato da malintenzionati è un classico di bufala che non muore mai, provando a cercare supporto dal fantomatico comunicato ASCOM. Negli ultimi anni, si è diffusa a macchia d’olio una notizia falsa che mette in guardia da una presunta truffa legata a portachiavi distribuiti gratuitamente. Secondo questa storia, questi oggetti conterrebbero un microchip che permetterebbe ai ladri di tracciare le vittime e compiere furti nelle loro abitazioni.

Vivremo un Natale caratterizzato dal portachiavi con microchip e dalla bufala del comunicato ASCOM su WhatsApp

E pensare che abbiamo trattato la bufala del portachiavi con microchip appena un mese fa, quando c’è stata un’ulteriore ondata di ricondivisioni della fake news soprattutto su Facebook. Perché questa notizia è falsa? In primis, come abbiamo riportato a più riprese, è stata smentita dalle autorità. Questa notizia è stata smentita più volte da forze dell’ordine e associazioni di categoria. Non esiste alcuna evidenza che confermi l’esistenza di una tale truffa su larga scala.

Inoltre, si assiste ad una mancanza di prove concrete. Le storie riguardanti questi portachiavi sono spesso accompagnate da dettagli vaghi e non supportati da prove concrete. Solita diffusione virale, con inviti a ricondividere il messaggio che gira su Facebook e WhatsApp. Dunque, la notizia si diffonde principalmente attraverso i social media, dove viene condivisa rapidamente senza verifiche approfondite.

La storia del portachiavi con microchip è un esempio classico di come le fake news possano diffondersi rapidamente e creare inutili allarmismi. È importante sviluppare un atteggiamento critico nei confronti delle informazioni che troviamo online e verificare sempre le fonti prima di condividerle. Non esiste alcun comunicato ASCOM che ci mette in guardia dalla nuova pratica messa in atto dai ladri per entrare nelle nostre case, dopo aver monitorato ogni movimento degli occupanti. Avvisate che sta rialimentando il solito allarme che non ha senso.

