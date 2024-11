Ripresentata la bufala del comunicato ASCOM e portachiavi con microchip oggi sui social

Torna ad essere virale una bufala che noi stessi abbiamo trattato diversi anni fa con articolo specifico, se pensiamo alla storia del comunicato ASCOM e portachiavi con microchip che pare essere tornata popolare oggi 14 novembre qui in Italia. Si fa davvero fatica a comprendere come certe storie, smentite a più riprese dagli addetti ai lavori, riescano a trovare nuovamente spazio sui social, a testimonianza del fatto che troppo spesso di ricondivida un post con eccessiva superficialità.

Basterebbe una ricerca minima, infatti, per scoprire che il foglietto che tanto sta girando su Facebook e WhatsApp rappresenti in tutto e per tutto una fake news. L’ultima apparizione della bufala risale al 2023, come emerge dal nostro database interno.

Sta girando nuovamente la bufala sul comunicato ASCOM e portachiavi con microchip oggi 14 novembre



Dunque, basta farsi un giro su queste piattaforme per comprendere che stia girando nuovamente la vicenda del fantomatico comunicato ASCOM e portachiavi con microchip oggi. Già, perché anni fa proprio ASCOM si è ritrovata nelle condizioni di dover diffondere una nota ufficiale, questa volta autentica, per smentire la notizia. Documento che tra le altre cose trovate online ancora oggi, a testimonianza del fatto che di tanto in tanto qualcuno ancora viene “salvato” prima di alimentare inutile allarmismo sotto questo punto di vista.

La storia ci racconta che una banda di rumeni tenda a regalare questi dispositivi con l’intento di monitorarci, per poi rubare nelle casi quando queste sono incustodite. Non è un caso che, in queste ore, anche altre fonti abbiano trattato l’argomento per limitare in qualche modo le condivisioni compulsive da parte del pubblico. Insomma, tanti fattori da valutare prima di alimentare notizie del genere, a testimonianza del fatto che si debba sempre prestare grande attenzione ad elementi simili, come vi abbiamo riportato da sempre sul nostro magazine.

Avete già letto la storia del comunicato ASCOM, con tanto di portachiavi dotato di microchip oggi? Avvisate gli amici potenzialmente più esposti.

