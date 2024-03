Ridanno per morta Genna Galgani di ‘Uomini e donne’ oggi, ma è una bufala

Capita sempre più spesso di imbattersi in post così “acchiappaclick“, da farci parlare di vera e propria bufala, come abbiamo avuto modo di constatare oggi a proposito di Genna Galgani di ‘Uomini e donne’ che sarebbe morta oggi. Come accennato in precedenza, si tratta a tutti gli effetti di una fake news, in quanto il popolare volto della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi sta assolutamente bene. Non si capisce il motivo per il quale si debba alimentare costantemente disinformazione sotto questo punto di vista.

Oggi si ridà per morta Genna Galgani di ‘Uomini e donne’ oggi, ma è l’ennesima fake news

In realtà, l’origine della bufala è molto chiara, in quanto qualcuno intende darci l’impressione che sia avvenuto l’irreparabile, con il chiaro intento di direzionarci verso uno specifico sito web. In questo modo, infatti, si ottengono visualizzazioni in modo ingannevole, per poi spiegare solo in un secondo momento come siano andate realmente le cose. Non è la prima volta che ci ritroviamo davanti a notizie simili, stando a quanto riportato alcuni mesi fa con un altro articolo sulla diretta interessata.

Sostanzialmente, si fa riferimento al fatto che Genna Galgani di ‘Uomini e donne’ da tempo si sia fatta da parte, o che a suo tempo abbia dedicato un pensiero a Silvio Berlusconi, subito dopo aver appreso la notizia della sua morte. Infine, qualcuno crea contenuti con titoli molto poco chiari sul suo conto, facendo leva sul fatto che altri concorrenti del programma televisivo abbiano parlato dei suoi ex.

Insomma, tanta confusione sui social, con l’assunto che Genna Galgani di ‘Uomini e donne’ sarebbe morta una volta fatto un passo indietro rispetto alle luci dei riflettori. Solo una bufala, per fortuna, essendo viva e vegeta secondo le ultime informazioni raccolte.

