Richiesta la radiazione per Barbara Balanzoni: si attiva ufficialmente l’AADI

Ci limitiamo a riportare i fatti, questa mattina, in merito alla richiesta di radiazione che a quanto pare coinvolge in questi giorni Barbara Balanzoni. Il medico, come molti sanno, da mesi è diventato un punto di riferimento per coloro che sono contrari al green pass e soprattutto per i NoVax, nonostante la diretta interessata a fine 2020 aveva speso parole molto dure proprio nei confronti di chi si era opposto alla vaccinazione. Le sue posizioni su Twitter, ritenute non allineate alla comunità scientifica, hanno avuto i primi effetti nelle scorse settimane.

Chiesa la radiazione per Barbara Balanzoni dall’AADI

Stando all’articolo che abbiamo pubblicato la scorsa settimana, infatti, Barbara Balanzoni è già stata sospesa dall’Ordine dei Medici di Venezia, che in una lettera poi diventata pubblica l’ha convocata per una seconda audizione. Il tutto, affinché alcune dichiarazioni potessero essere chiarite una volta per tutte. Nessuna apertura da parte del medico, che al contrario sui social continua a sfidare l’Ordine intimandolo di procedere con la radiazione. Sostanzialmente, intende portare avanti le cure per i suoi pazienti.

Come riporta il sito Dimensione Infermiere, un primo effetto per la sua recente condotta pare ci sia già stato, considerando il fatto che di recente si sia attivata addirittura l’Associazione Avvocatura degli Infermieri (AADI). Complice il fatto che in passato Barbara Balanzoni abbia pubblicato video estremamente duri nei confronti degli stessi infermieri, in questi giorni l’associazione ha deciso di diffidare lo stesso Ordine dei Medici di Venezia affinché possa provvedere nel più breve tempo possibile alla radiazione della professionista.

Impossibile prevedere quale sarà l’esito di questa vicenda che tutti avrebbero preferito non affrontare. Di sicuro, allo stato attuale, Barbara Balanzoni rischia effettivamente di essere radiata, alla luce di dichiarazioni sui social e nei suoi video YouTube per nulla distensive. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.