Richiamata la mozzarella Merivio di LIDL: come riconoscere i lotti coinvolti oggi

Pare sia stata richiamata la mozzarella Merivio di LIDL, con alcune indicazioni su come riconoscere i lotti coinvolti oggi per il pubblico. Due prodotti alimentari sono stati richiamati dal Ministero della Salute che ha segnalato errori relativi alla scadenza e all’etichettatura. Andando più nello specifico il Ministero della Salute ha effettuato il richiamo della mozzarella a marchio Merivio di Lidl.

Voci secondo cui sarebbe stata richiamata la mozzarella Merivio di LIDL: capiamo come riconoscere i lotti interessati oggi

Non è certo la prima volta che parliamo di prodotti alimentari richiamati, come riportato in passato. Si tratta di un lotto specifico in confezioni da 125 g con il numero LN4050C. Qui sono segnalate le date 15/03/2023 e 15/03/2025, ovviamente in entrambi i casi è stata commessa un’indicazione errata della data di scadenza. Infatti la data corretta per questa mozzarella a marchio Merivio di Lidl è chiaramente il 15/03/2024.

Il richiamo è stato fatto all’azienda produttrice che è la Granarolo Spa ed ha prodotto tale mozzarella per Lidl. Chi si trova già ad aver acquistato tale prodotto della Lidl con questo errore riguardante la data di scadenza, ovviamente è consigliabile non consumarlo dopo il 15 marzo. In ogni caso è stato commesso solo un errore di etichettatura, il prodotto ha quindi scadenza naturale proprio il 15/03/2024.

Il Ministero della Salute ha poi segnalato, in questo caso però con un ritardo di ben una settimana, il richiamo di quattro lotti di macedonia stagionale prodotta dal Consorzio Agribologna. Per quanto riguarda tale prodotto sull’etichetta manca l’evidenza dell’allergene noci all’interno della lista ingredienti, cosa invece visibile già ad occhio nudo.

Le confezioni interessate sono da 200 g con i numeri di lotto 12259, 12306, 12951 e 13008 e le date di scadenza 22/02/2024, 24/02/2024, 25/02/2024 e 26/02/2024. In questo caso è stato commesso un ritardo nel richiamo, visto come si tratta di date già superate ormai da giorni. La comunicazione da parte del Ministero della Salute sulla macedonia stagionale prodotta dal Consorzio Agribologna, è avvenuta infatti solo nel pomeriggio del 28 febbraio.

Bisogna comunque dire che, chi ha acquistato il prodotto con l’errore di etichettatura, ha anche avuto già modo di consumarlo. Un errore che non deve essere commesso per un prodotto che ha scadenza così breve. Insomma, è stata richiamata la mozzarella Merivio di LIDL ed oggi bisogna saper riconoscere i lotti coinvolti.

