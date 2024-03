Rese note le 21 app con virus di fine marzo 2024: lista aggiornata e cosa comportano

Abbiamo ulteriori 21 app con virus che dobbiamo prendere in esame, a fine marzo 2024, affinché si possa procedere con la loro rimozione. Dopo il bollettino di inizio mese, infatti tocca aggiornare il discorso relativo alle minacce digitali con il discorso che, per forza di cose, in linea puramente teorica potrebbe essere esteso anche all’Italia. Vediamo in qual direzione stiamo andando, sperando che le applicazioni in questione non siano particolarmente popolari in Italia.

Analizziamo più da vicino le 21 app con virus di fine marzo 2024: elenco aggiornato e rischi connessi

Partiamo col dire che, oltre ad individuare le 21 app con virus di fine marzo 2024, possiamo capire anche cosa comportino in questo particolare momento storico. Secondo alcuni dettagli forniti da The Sun, pare che le applicazioni possano essere diffuse tramite store di terze parti, oppure attrverso e-mail e SMS. Sostanzialmente, come diciamo da anni sarebbe il caso di procedere sempre con il Play Store quando si è propensi al download.

Nello specifico, secondo quanto riportato da alcuni anche per gli utenti italiani, le 21 app con virus di recente scovate sono la seguenti: Blood Pressure Checker – com.bloodpressurechecker.tangjiang, Cool Keyboard – com.colate.gthemekeyboard, Paint Art, Color Message, Vlog Star Video Editor, Creative 3D Launcher, Wow Beauty Camera, Gif Emoji Keyboard, Instant Heart Rate Anytime, Delicate Messenger, Beauty Slimming Photo Editor, GIF Camera Editor Pro, Fare Gamehub and Box, Hope Camera-Picture Record, Same Launcher and Live Wallpaper, Amazing Wallpaper, Cool Emoji Editor and Sticker, Simple Note Scanner – com.wuwan.pdfscan, Universal PDF Scanner – com.unpdf.scan.read.docscanuniver, Private Messenger – com.recollect.linkus e Premium SMS – com.premium.put.trustsms.

Per farvela breve, l’elenco relativo alle 21 app con virus include anche app emoji dannose, app di fotoritocco e app di messaggistica piene di malware. Oltre a cancellare quelle citate, sarebbe il caso di stare alla larga dalle app che possono vantare un numero limitato di recensioni positive o un numero elevato di recensioni negative.

