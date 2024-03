Ben 5 app con virus che svuotano il conto a marzo 2024: lista e dettagli sulla nuova insidia

Pare sia stata individuata proprio in questi giorni una serie di app con virus, tramite le quali potremmo rischiare di ritrovarci con il conto svuotato. Già, perché le app infette, ovviamente all’insaputa dei loro sviluppatori e delle vittime, oltre a consentire ai malintenzionati di rubare dati sensibili, a conti fatti riescono anche a concedere permessi tramite i quali si potranno effettuare pagamenti e trasferimenti di denaro non autorizzati. Vediamo come stanno le cose ad inizio marzo 2024, dopo il nostro ultimo report delle scorse settimane.

Cosa sappiamo sulle 5 app con virus che svuotano il conto a marzo 2024: elenco per gli utenti ed aree coinvolte

Allo stato attuale, quali sono le informazioni emerse per il pubblico potenzialmente coinvolto dalla questione delle 5 app con virus che svuotano il conto a marzo 2024? Fondamentalmente, l’elenco riguarda soprattutto specifici Paesi, tra i quali non compare l’Italia. Questo, però, non esclude che ci siano nostri connazionali tra coloro che le hanno scaricate da novembre 2023, quando cioè è stata individuato lo “start” della potenziale minaccia.

Come riportato dagli studi di settore, le cinque app con virus hanno un nome preciso. Si tratta, nello specifico, di Phone Cleaner: File Explorer, PDF Viewer: File Explorer, PDF Reader: Viewer & Editor, Phone Cleaner: File Explorer e PDF Reader: File Manager. Come accennato, i Paesi potenzialmente coinvolti dovrebbero essere Regno Unito, la Germania, la Spagna, la Slovacchia, la Slovenia e la Repubblica Ceca, ma gli esperti di settore non escludono che il tema possa toccare da vicino anche utenti italiani. Del resto, da sempre siamo molto attenti alle applicazioni che ci facilitano la vita coi file PDF.

Dunque, se in passato avete scaricato app con virus come quelle appena citate, al netto del fatto che siano già state rimosse dal Play Store, fate attenzione ai movimenti dei vostri conti bancari viste le caratteristiche della minaccia digitale.

